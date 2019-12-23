Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç 2019 yılını değerlendirdi Açıklaması

23.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:08

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2019 yılının kendileri açısından verimli geçtiğini belirterek, "Geçmiş yıllara nazaran bize yapılan şikayet ve başvuruların sayısı yüzde 20 arttı ve 22 bine yaklaştı. Şunu memnuniyetle ifade edebilirim: 24 bin karar verdik, yani aldığımız şikayetten daha fazla karar vermişiz. Bu hızlı çalıştığımızı gösteriyor." dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret eden Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kamu Denetçiliği Kurumunun, Türkiye'de iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesi, kamu hizmetlerinin kalitesinin artması, hukukun üstünlüğünün sağlanması, insan merkezli şeffaf yönetimlerin oluşmasına katkıda bulunulması amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

Kurumun, vatandaş ile devlet arasında bir köprü olduğuna dikkati çeken Malkoç, bir arabulucu olarak çözüm ürettiklerini söyledi.

Geride bıraktıkları yılı oldukça verimli geçirdiklerini anlatan Malkoç, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllara nazaran bize yapılan şikayet ve başvuruların sayısı yüzde 20 arttı ve 22 bine yaklaştı. Şunu memnuniyetle ifade edebilirim: 24 bin karar verdik, yani aldığımız şikayetten daha fazla karar vermişiz. Bu hızlı çalıştığımızı gösteriyor. Ayrıca verdiğimiz tavsiye kararlarına uyum oranı yüzde 75'leri aştı. Bizim için olağanüstü bir başarı. Tüm bunlar, Türkiye'nin bir hukuk devleti olma yolunda emin adımlarla yürüdüğünü gösteriyor. Kamu görevlilerinin de hukukun üstünlüğüne inanmaları noktasında mesafe aldığımızı gösteriyor."

Kamu Denetçiliği Kurumunun varlığıyla vatandaşların daha da bilinçlendiğini aktaran Malkoç, hak arama kültürünün biraz daha yaygınlaştırılması gerektiğine dikkati çekti.

Malkoç, kanunların vatandaşlara iyice anlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Manisa'daki temasları kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli'yi ziyaret eden Malkoç, Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile de görüştü.

Kaynak: AA