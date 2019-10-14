14.10.2019 11:42

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Tünel çalışmaları, Gürcistan'a kapısı olan Türkiye'nin serhat şehri Ardahan'da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ardahan'a gelen Malkoç, Ardahan Valiliğini ziyaret etti.

Malkoç, valilik girişinde Vali Mustafa Masatlı ve yardımcıları tarafından karşılandı.

Valilik Şeref defterini imzalayan Malkoç, ardından valilik makamında yaptığı konuşmada, daha önce de Ardahan'a geldiğini anlatarak, bu kentte olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin her yerinin ayrı ayrı güzelliklerinin olduğunu dile getiren Malkoç, Ardahan'ın serhat şehri olması dolayısıyla önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kent olduğunu söyledi.

Malkoç, Ardahan'ın göç veren bir kent olduğunu, fakat kalkınması için birçok projenin de bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Ardahan, imkanları çok geniş olan bir ilimiz. Burada üniversitenin olması çok önemli. Rektörümüz ve valimizin anlattığı projeler çok önemli, tecrübeleriyle Ardahan'ın ufkunu genişletiyorlar. Tünel çalışmaları, Gürcistan'a kapısı olan Türkiye'nin serhat şehri Ardahan'da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye dışarıdan hayvan ithal etmeyecek. Kars ve Ardahan'daki bu gelişmelerden sonra dışarıya hayvan ithal edilecek. Benim kanaatim bu. Bu çok uzak bir ihtimal değil."

Ardahan ve Kars'ın önemli turizm potansiyellerine sahip olduğunu vurgulayan Malkoç, "Buraların olağan üstü bir turizm potansiyeli var. Örneğin Çıldır Gölü, Ani Ören dünyada biliyor. Bunların reklamı kendileri. Ben ümit ediyorum ki bırakın Ardahan'ın göç vermesini, burası göç alır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA