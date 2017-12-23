Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç Keban'da
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen "Kamu denetçiliği ve hak arama kültürü" konulu konferans için Elazığ'a gelen Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç Keban'ı gezdi.
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen "Kamu denetçiliği ve hak arama kültürü" konulu konferans için Elazığ'a gelen Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç Keban'ı gezdi.
Malkoç'a Keban gezinde Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz eşlik etti.
Heyet, Keban Kaymakamı Hayrettin Baskın ve Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı tarafından karşılandı.
Keban Baraj Gölü ve Hidro Elektrik santraline gezen Malkoç, Keban Barajı seyir tepesinde Keban EÜAŞ Keban Barajı Hidro Elektrik Santralı Müdürü Hacı Çinik'ten barajın üretimi hakkında ilgili bilgi aldı.