Kamu Başdenetçisi Malkoç, ziyaretlerde bulundu
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Kamu Başdenetçisi Malkoç, ziyaretlerde bulundu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bir dizi program için geldiği Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi'ni (MEÜ) ziyaret etti.

05.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:59
Kamu Başdenetçisi Malkoç, ziyaretlerde bulundu

Kamu Başdenetçisi , bir dizi program için geldiği 'de Büyükşehir Belediyesi ve 'ni (MEÜ) ziyaret etti.

Malkoç, kentte katıldığı "Ombudsman Halkla Buluşuyor" etkinliğinin ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra MEÜ'ye geçen Malkoç, Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'yı ziyaret etti, üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Malkoç, Mersin'in Türkiye'nin önemli kentlerinden olduğunu belirterek, düzenlenen programların oldukça verimli geçtiğini kaydetti.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Kamu Başdenetçisi Malkoç, ziyaretlerde bulundu
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