Kamu Başdenetçisi Malkoç, yeni anayasanın halkın iradesini yansıtan anlayışla yapılması gerektiğini söyledi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, halkın iradesini yansıtan, halkın iradesinin Meclis'te işleyişini önemseyen, devletin işleyişini vatandaşa hizmet olarak algılayan bir anlayışla yeni anayasanın yapılması gerektiğini söyledi.

Malkoç, AA muhabirine yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplumların ve insanların dinamik olduğunu, ihtiyaçlarının her gün yenilendiğini belirten Malkoç, kanunlar ile anayasaların da böyle olduğunu ve sürekli yenilenmelerinin toplumun kendini yenilemesinin gereği olduğunu söyledi.

1982 Anayasası'nın temelini Kenan Evren ile darbeci arkadaşlarının kurduğunu ifade eden Malkoç, Türkiye'nin 40 yıldır bu Anayasa'dan kurtulmaya çalıştığını, bu kapsamda 2007, 2010 ve 2017'de Anayasa'da kısmi değişiklikler yapıldığını hatırlattı.

Malkoç, değişikliklerin yeterli olmadığını ifade ederek, "Bugünkü Anayasa'nın temelinde Kenan Evren ve arkadaşlarının cuntacı anlayışı var. Bu, fiziki olarak doğuştan engelli, sakat bir yapıyı ameliyatlarla düzeltmeye benziyor. Olmuyor. Onun için yenisini inşa etmek Türk toplumunun talebidir." diye konuştu.

"Yeni anayasanın konuşulması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor"

Malkoç, yeni anayasa konusunda TBMM'de siyasi zeminin oluşması temennisinde bulundu.

Teker teker partilere sorulduğunda hepsinin yeni bir anayasa istediklerine dikkati çeken Malkoç, şunları dile getirdi:

"(Hep bir araya gelin, bu yapılsın.) dediğinde de işte Sayın Cumhurbaşkanım bunu talep etti diye itiraz edenler oluyor. Halbuki Türk milletinin isteği yeni bir anayasadır. Bu, 1982 Anayasası'nın yürürlüğe girdiği günden beri devam ediyor. Bu yeni anayasa talebine hangi siyasi grup, hangi siyasi parti ve hangi siyasetçi karşılık verirse o parti, o lider kazanır, toplum da kazanır.

Biz, Kamu Denetçiliği Kurumu olarak yeni anayasanın konuşulmasını hukukun konuşulması olarak algılıyoruz. Anayasa demek zaten hak ve özgürlüklerin yazıldığı ve bu hak ve özgürlüklerin nasıl teminat altına alınıp korunacağını gösteren hukuki belgedir. O açıdan bir hukukçu olarak, kamu başdenetçisi olarak hukukun konuşulması, reformların konuşulması, yeni anayasanın konuşulması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor."

"Terör örgütlerine imkan vermeyecek bir anayasa olmalı"

Malkoç, yeni anayasada hak ve özgürlükler ile bunların nasıl korunacağının genişçe teminat altına alınması, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin bir daha Türkiye'de ortam bulmaması için anayasal düzenlemeler yapılması tavsiyesinde bulundu.

Malkoç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hak ve özgürlükleri genişleteceğiz, devleti ele geçirmek isteyen FETÖ gibi veya Türkiye'yi bölmek isteyen PKK gibi veya DEAŞ gibi terör örgütlerine imkan vermeyecek bir anayasa olmalı. Bizim bir vatandaş, bir hukukçu olarak şahsi kanaatimiz bu.

Halkın iradesini yansıtan, halkın iradesinin Meclis'te işleyişini önemseyen, devletin işleyişini vatandaşa hizmet olarak algılayan bir anlayışla yeni anayasa yapılmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz