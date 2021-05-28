Kamu Başdenetçisi Malkoç, Vali Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi
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Kamu Başdenetçisi Malkoç, Vali Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Vali Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Bölgede bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt'te gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Siirt Valiliğini ziyareti anısına Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ziyarette, kentte yürütülen çalışmalar, proje ve faaliyetler ile ilgili çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, huzur ve kardeşlik şehri Siirt'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Vali Pehlivan ve Kamu Başdenetçisi Malkoç ile beraberindeki heyeti Siirt'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu bildirdi.

Vali Hacıbektaşoğlu ziyaret anısına, Kamu Başdenetçisi Malkoç ve Vali Pehlivan'a Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniyesi hediye etti. - SİİRT

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Vali Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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