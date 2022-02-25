Kamu Başdenetçisi Malkoç, Tekirdağ'da gazetecilerle buluştu Açıklaması

TEKİRDAĞ (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Anayasa ve yasalarımıza baktığımızda temel hak ve özgürlükler açısından Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ileri düzeydeyiz." dedi.

Tekirdağ'daki bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tarafsız olduğunu söyledi.

Son 15 yılda Türkiye'de temel hak ve özgürlükler konusunda ciddi anayasal ve yasal değişiklikler olduğunu ifade eden Malkoç, bunların topluma anlatılması gerektiğini belirtti.

Toplumun yasal haklarını bilerek bunu kullanmasının önemli olduğunu vurgulayan Malkoç, "Anayasa ve yasalarımıza baktığımızda temel hak ve özgürlükler açısından Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ileri düzeydeyiz. Ama 2 problemimiz var. Biri, insanımız bu temel hak ve özgürlüklerini, hak arama yollarını yeterince bilmiyor. İkincisi de hukukun üstünlüğü konusunda yeterince Türkiye'de kültürümüz oluşmamış." diye konuştu.

KDK'nin topluma hak arama yollarını anlatmak amacıyla kentlerde programlar düzenlediğini anlatan Malkoç, Türkiye'de 15'e yakın hak arama kurumu olduğuna işaret etti.

Malkoç, anayasal bir kurum olmalarının yanı sıra kamu denetçilerini TBMM'nin seçtiğini dile getirdi. Denetçilerin değerlendirmelerinde kimsenin talimat veremediğini belirten Malkoç, kurumun bağımsızlığını vurguladı.

Türkiye'de ombudsmanlık kararlarına uyumun yüksek olduğunu kaydeden Malkoç, "İskandinav ülkeleri başta olmak üzere Avrupa'da ombudsmanların tavsiye kararlarına uyma oranı yüzde 80 civarında. Oradaki ombudsmanlıklar onlarca, yüzlerce yıllardan beri olan ombudsmanlıklar. Bizde henüz 10 yılını doldurmamasına rağmen ombudsmanlık tavsiye kararlarına uyma yüzde 80'lere yaklaştı." dedi.