Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan Mesut Özil Açıklaması: "Almanya'da Hiç mi Akıllı İnsan Kalmadı?"

Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan Mesut Özil açıklaması: "Almanya'da hiç mi akıllı insan kalmadı?"

ANKARA - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Mesut Özil'e yapılanlar insan haklarına aykırı davranışlardır. Irkçılıktır, ayrımcılıktır, İslam karşıtlığıdır. Bu davranışlar insan onur ve haysiyetini yaralayıcı davranışlardır. Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanıyla fotoğraf çektirmiş, bundan dolayı ayrımcılığa tabi tutuluyor. Almanya'da hiç mi akıllı insan kalmadı?

Futbolcu Mesut Özil'in Mayıs ayında Manchester City'li İlkay Gündoğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Alman Futbol Federasyonu ve siyasetçiler tarafından eleştirilmişti. Özil baskıları yersiz bularak konudan rahatsızlığını dile getirdi ve Almanya Milli Takımı için oynamayı bıraktığını duyurdu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bir insan hakları kurumu olduğunu anımsatarak yaşanılan olayı kınadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf sonrası Almanya'da inanılmaz olaylar olduğunu dile getiren Malkoç, "Alman Cumhurbaşkanının açıklaması, Başbakan Müşavirinin açıklaması, Alman Futbol Federasyonunun açıklaması Alman basının tutum ve davranışı akıl alacak gibi değil. Mesut Özil'e yapılanlar insan haklarına aykırı davranışlardır. Irkçılıktır, ayrımcılıktır, İslam karşıtlığıdır. Bu davranışlar insan onur ve haysiyetini yaralayıcı davranışlardır. Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanıyla fotoğraf çektirmiş, bundan dolayı ayrımcılığa tabi tutuluyor. İnsan düşünüyor, Allah aşkına ya Almanya'da hiç mi akıllı adam kalmadı, akıllı insan kalmadı?" şeklinde konuştu.

"Mektup göndereceğiz"

Almanya'ya seslenen Malkoç, "Eğer Avrupa kendi iddialarından vazgeçtiyse bir sözümüz yok. Ama en azından biz bir insan hakları kurumu olarak, başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi olmak üzere bunları birer mektupla başta Almanya'nın Cumhurbaşkanına, Almanya'nın Futbol Federasyonu Başkanı ve önde gelen basınına bu belgeleri göndereceğiz. Belki unutmuş olabilirler yeniden okusunlar" diye konuştu.

Özil'e seslenen Malkoç, kendisini tebrik ederek çok onurlu ve haysiyetli bir tavır gösterdiğini dile getiren Malkoç, "Kendisiyle gurur duyuyoruz ve Türk milleti olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Mesut kardeşim Türkiye'deki insan hakları savunucuları seninle beraberdir haklılığını onaylıyorlar. Türk milleti seninle beraberdir. Üzülme, eninde sonunda iyilik kazanacaktır, senin savunduğun insanı değerler kazanacaktır" mesajını verdi.