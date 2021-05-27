Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan 27 Mayıs darbesi açıklaması Açıklaması

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 27 Mayıs 1960 darbesine tepkisini dile getirirken, "Halkımız darbeyi yapanları hiçbir zaman anmamıştır.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 27 Mayıs 1960 darbesine tepkisini dile getirirken, "Halkımız darbeyi yapanları hiçbir zaman anmamıştır. Halka silah çekmek ve onun iradesini yok saymak en büyük yanlışlardır." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Malkoç, Vali Ali Hamza Pehlivan ile makamında bir süre görüştü.

Malkoç, yaptığı açıklamada, kentin geçmişte hep terörle anıldığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kentte düzenlenen tenis turnuvasıyla Şırnak'ın adını tüm Türkiye'ye duyurduğunu dile getiren Malkoç, görevleri gereği Türkiye'nin her yerini gezdiklerini belirtti.

Malkoç, "Önemli olan Türkiye'deki 85 milyon insanın huzuru, refahı, mutluluk içerisinde yaşaması ve kamu hizmetlerinden yeterince faydalanmasıdır." diye konuştu.

27 Mayıs 1960 askeri darbesine değinen Malkoç, şunları kaydetti:

"Halkımız darbeyi yapanları hiçbir zaman anmamıştır. Halka silah çekmek ve onun iradesini yok saymak en büyük yanlışlardır. 1960 darbesinden sonra tıpkı Kovid-19 virüsü ve mikrobunun mutasyonu gibi darbeciler de mutasyon görerek 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz'u yapmaya kalkıştılar. Ancak 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kahraman milletimiz demokrasiye, hak ve özgürlüklerine, hukukuna sahip çıkmıştır. Bu memnuniyet verici bir husus. Bu darbelerden en büyük zararı mutlaka milletimiz görmüştür. 85 milyon halkımızın huzurunu ve refahını ne kadar artırırsak Türkiye o kadar güçlü olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük