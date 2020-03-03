Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Sınırınıza istediğiniz tadar tel örgü örün bu insanları durduramazsınız"

03.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:20

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Dünya şunu yaşayarak öğrendi, sınırlarınıza istediğiniz kadar duvar çekin, istediğiniz kadar tel örgü örün, bu insanları durduramazsınız." dedi.

Malkoç ve beraberindeki heyet Pazarkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu, buradaki düzensiz göçmenlerle ilgili bilgi aldı.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Malkoç, Suriye iç savaşının ardından Türkiye'ye 3,5 milyon kişinin göç ettiğini söyledi.

Suriye'deki iç savaşın 21. yüzyılın en büyük dramı olduğunu belirten Malkoç, "Bu insanlar savaştan kaçan, evleri yıkılan, evleri bombalanan, annesi, babası ölen yetim, dul kalan kadınlardı. Suriye iç savaşında da bunu gördük. Bu, bütün dünyanın bir sınavıdır. Şunu memnuniyetle ifade ediyorum ki Türk milleti ve Türk devleti olarak insanlığın onuru ve haysiyeti adına Türkiye çok önemli bir sınav vermiştir. Milletimiz kadar sabrı geniş, gönlü geniş bir millet bulmak mümkün değildir." diye konuştu.

Malkoç, Türkiye'nin bugüne kadar bütün imkanlarıyla insanlığın haysiyeti ve onuru adına Suriyeli göçmenlere yardım ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, Avrupa Birliği ile yapılan protokoller çerçevesinde gerekli adımları attığını anlatan Malkoç, şöyle devam etti:

"Gelinen nokta itibarıyla görülen şudur ki artık dünyanın bu kadar sessiz, Avrupa Birliği mensuplarının duyarsız kaldığı bir ortamda yapılması gereken şey mültecilere, göçmenlere uluslararası hak ve hukuku tanıyarak, arzu edenlerin Türkiye'yi terk etmesine kolaylık sağlamaktır. Bu, Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nde belirtilen bir haktır, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde, Viyana ve diğer sözleşmelerde belirtilen bir haktır. Türkiye o açıdan uluslararası hukuka uygun davranmıştır."

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Birleşmiş Milletlerin çabalamasına rağmen üzerine düşeni yapmadığını belirterek, "Avrupa Birliği bu konuda hiç sorumluluk almıyor ve bu insanlar 21. yüzyılda ilk çağın eziyetini yaşıyorlar. Türkiye ve Türk milleti bundan sorumlu değildir. Sorumlu olanlar utansın. Bu konuya bugüne kadar ses çıkarmayanlar, üzerine düşen görevi yapmayanlar bundan mahcup olsun." ifadelerini kullandı.

Malkoç, Yunanistan'ın insan haklarına aykırı olarak yaptığı işleri tespit için incelemede bulunduklarını vurgulayarak, "Dün iki kişi öldü, onlarca kişi var hastanede, gidenlerin bir kısmı dövülerek geri gönderiliyor." dedi.

"Türkiye üzerine düşeni gereğinden fazla yapmıştır"

Malkoç, hazırladıkları raporları Birleşmiş Milletler başta olmak üzere dünyadaki bütün ombudsmanlara göndereceklerini ifade etti.

Yunanistan'ın hudut kapısını kapattığını anımsatan Malkoç, şunları kaydetti:

"Bu insanları almamakta direnmektedirler. Bu, uluslararası hukuka aykırıdır. Bu, bütün insan haklarıyla ilgili sözleşmelere aykırıdır. Dünya şunu yaşayarak öğrendi, sınırlarınıza istediğiniz kadar duvar çekin, istediğiniz kadar tel örgü örün, bu insanları durduramazsınız. Yapılacak şey bu insanlara uluslararası hukuka uygun davranmaktır, savaşları sona erdirmektir. Türkiye'nin gösterdiği gayretin onda birini Avrupa ülkeleri veya dünyanın diğer ülkeleri gösterse hem dünyada savaşlar sona erer hem de bu göçmenlik sona erer. Allah kimseyi vatanından, milletinden, evinden, barkından mahrum etmesin."

Yunanistan'ın sınırda 100-200 bin düzensiz göçmeni engellediğini anlatan Malkoç, "Ama bu insanların ülkesinde barış temin edilmezse, bunların o ülkede karnı doyurulmazsa, tahminen söylüyorum yakında 2 milyon göçmen bu duvarlara, tel örgülere rağmen Avrupa'nın içlerine gidecektir. Kendilerini çok azimli ve kararlı gördük." ifadelerini kullandı.

Malkoç, hastalanan düzensiz göçmenlere sağlık hizmeti verildiğini ve temel ihtiyaçlarının karşılandığını anlattı.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, yabancı bir gazetecinin, "Mülteciler bu durumda olmalarına rağmen neden geçişlerine izin veriliyor?" sorusuna, "Önce bunu gidip kendi ülkene ve Avrupa'ya sorman gerekir. Türkiye üzerine düşeni gereğinden fazla yapmıştır. Milyonlarca insanın yükünü Türkiye'nin tek başına kaldırması mümkün değildir. Buradaki ve diğer mültecilerin çektiği sıkıntıdan dolayı Avrupa Birliğinin yetkilileri utansın. Buna müdahale etmeyen, İdlib'te verilen mücadeleye rağmen şehitlerimize rağmen Türkiye'ye destek vermeyen Amerika'nın yetkilileri bunu düşünsün." yanıtını verdi.

Kaynak: AA