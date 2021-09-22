Kamu Başdenetçisi Malkoç, Samsun'da avukatlara kurumu anlattı Açıklaması - Haberler
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Kamu Başdenetçisi Malkoç, Samsun'da avukatlara kurumu anlattı Açıklaması

AA / İlyas Gün - Haberler | Güncel
Kamu Başdenetçisi Malkoç, Samsun'da avukatlara kurumu anlattı Açıklaması

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Samsun'da avukatlara kurumlarıyla ilgili bilgi verdi.

SAMSUN (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Samsun'da avukatlara kurumlarıyla ilgili bilgi verdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret eden Malkoç, daha sonra Samsun Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran ile görüştü.

Ardından avukat ve stajyer avukatlara Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili seminer veren Malkoç, kendilerine gelen şikayetlerin büyük kısmının idareyle ilgili olduğunu söyledi.

Anayasa'da 2010 yılında köklü değişiklikler yapıldığını belirten Malkoç, "Bu değişikliklerin ikisi hak ve özgürlükler açısından çok önemli. Biri, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı. Bunun yakın gelecekte hangi imkanları sağladığını ve hangi haksızlıkları önlediğini hep beraber yaşadık. İkincisi de Kamu Denetçiliği Kurumunun Anayasa'ya girmesi. Bizim bir özelliğimiz, insanlar başvururken herhangi bir harç parası, pul parası, böyle bir şey yok." ifadesini kullandı.

Kurumlarına internet üzerinden çok kolay başvuru yapıldığını vurgulayan Malkoç, şunları kaydetti:

"Biz hiçbir ücret istemiyoruz. Birinci avantajımız bu. İkincisi, başvuruda şekil şartı yok. Vatandaş sadece derdini anlatsın, yetiyor. Hatta şikayet ettiği kurumu bile bilmesine gerek yok, biz onu değerlendiriyoruz. Üçüncü özelliğimiz ise başvuru yapıldıktan en geç 6 ay içinde karar veriyoruz. Sadece TBMM'nin çalışmalarına ve yargıya intikal etmiş davalara karışamıyoruz. Onun dışında aklınıza ne geliyorsa karışabiliyoruz. Kararlarımızın çok büyük kısmını dostane çözüm ile çözüme kavuşturuyoruz. Bu anlamda vatandaşın hem avukatlığını yapıyoruz hem de idare ile vatandaşlar arasında arabulucu kurum olarak görev yapmaktayız."

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kamu Başdenetçisi Malkoç, Samsun'da avukatlara kurumu anlattı Açıklaması - Haberler
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