Kamu Başdenetçisi Malkoç Rusya'da

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu ile Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiserliği arasındaki dayanışmanın, dünyada insan hakları konusundaki hassasiyeti artıracağını belirterek, "Söz konusu dayanışma, ülkelerimizde bu alanda gelişmeler de sağlayacaktır." dedi.



Malkoç, temaslarda bulunmak üzere geldiği Moskova'da, Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiserliğini ziyaret etti.



Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkov ev sahipliğindeki toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında Rus yetkilileri bilgilendiren Malkoç, yetkililerden Rusya'da yapılan faaliyetler konusunda bilgi aldı.



Daha sonra temaslarına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiserliği arasındaki dayanışmanın, dünyada insan hakları konusundaki hassasiyeti artıracağını vurguladı.



İki ülkenin kurumları arasındaki birlikteliğin, Türkiye ve Rusya'da insan hakları alanında gelişmeler de sağlayacağını belirten Malkoç, "Bu ilişkilerin, Rus ve Türk halkının huzuru ve barışında etkisi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Malkoç, Rusya Federasyonu'nda birçok farklı kavimin, mezhebin ve dinin barış içerisinde ve insan hakları korunarak yaşadığına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bu son derece önemli bir olay. Dünyanın da zaten huzura, barışa ve insan haklarına ihtiyacı var. 3 Mart 2017'de imzaladığımız mutabakat gereği, Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile ilişkilerimizi geliştirdiğimiz gibi, Asya, Avrupa ombudsmanlıkları ve İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Birliği ile faaliyetlerimiz var. Bu faaliyetlerin bir kısmını da Türkiye'de yapacağız."