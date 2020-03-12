Kamu Başdenetçisi Malkoç, Muş Belediyesini ziyaret etti Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş'a gelen Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Muş Belediyesini ziyaret ederek Başkanı Feyat Asya'yı yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş'a gelen Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Muş Belediyesini ziyaret ederek Başkanı Feyat Asya'yı yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik etti.



Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberindeki heyetle birlikte Muş Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Malkoç ve beraberindekiler, Başkan Asya, birim amirleri ve personellerce karşılandı. Başkan Asya, belediye çalışmalarıyla ilgili Malkoç'a bilgi verdi. Burada konuşan Başkan Asya, göreve geldiği günden bu yana halka hizmet etmek için ekibiyle birlikte fedakarca çalıştıklarını söyledi. Kentin en büyük sorunu olan altyapı ve yeşil alan sorununu çözdüklerini kaydeden Başkan Asya, "İkinci dönem belediye başkanlığını yapmayı bana nasip eden Allah'a hamdolsun. Biz seçilince projelerimizi kısa ve uzun vadede planladık. Bu şehirde seçilir seçilmez 2 soru sorduk. Bu şehirde sizce en büyük eksiklik nedir? Siz belediye başkanı olursanız en öncelikli hangi sorunu çözmeye kalkışırsınız? Yüzde 85 gibi bir oranla alt yapı denildi, yüzde 56 ise yeşil alan ve sosyal alanlar denildi. Dolayısıyla biz de zaman kaybetmeden altyapı ve üstyapıya başladık. Bu şehirde altyapı ya hiç yoktu, ya da var olan yok hükmündeydi. 8 tane mahallemizde hiç altyapı yoktu. Altyapı ile birlikte doğalgaz, yağmur suyu kanaları, içme suyu, kanalizasyon, VEDAŞ'ı ve Telekom'u dahil ederek sorunları çözmeye çalıştık. Bunları yaparken çok ciddi sıkıntılar çektik. Seçimlerde önümüze çok ciddi sıkıntı olarak çıktı. Bugünde olsa yine aynı doğruyu yapacağımı ifade ediyorum. Altyapı olmadan bir beldenin şehir olabilmesinden bahsetmemiz mümkün değildir. Bunun yanında göreve başladığımızda toplam yeşil alanımız 6 bin metrekareydi. Birinci dönem bittiğinde yaklaşık 400 bin metrekareyi bulduk ve bu dönemdeki hedefimizde bir milyon metrekaredir" dedi.



"Sosyal ve kültürel anlamda da bir şeyler yapmamızın gerektiğine inandık"



Sosyal ve kültürel alanda Muş'u ileri seviyeye taşıdıklarını vurgulayan Başkan Asya, "Sosyal ve kültürel anlamda da bir şeyler yapmamızın gerektiğine inandık. Bilgi evleri oluşturduk ve buralarda çocuklara, kadınlara ve gençlere hitap edecek alanlar oluşturduk. Bölge belediyelerinin birçoğunda HDP'nin çok ciddi tahribat yaptığını, kadın ve çocukların üzerinde etki oluşturmak istemeleri tecrübesiyle bu anlamda kadınlara, çocuklara, gençlere iletişim kurmaları noktasında ciddi çalışmalar yaptık. Kurumlarımızla istişarelerde bulunarak vatandaşlarımız için sosyal ve kültürel çalışmalara imza attık" ifadelerini kullandı.



Belediyeciliğin çok meşakkatli ve bir o kadarda zevkli bir iş olduğunu ifade eden Başdenetçi Malkoç ise, "Muş gibi bir yerde Feyat Asya gibi değerli bir arkadaşımızın belediye başkanı olarak görev yapması bizi son derece memnun ediyor. Ayrıca Muş halkı bu açıdan çok şanslı. Kısa zamanda çok güzel çalışmalar yapmışsınız tebrik ediyorum" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından karşılıklı hediyeleşme yapılarak ziyaret sona erdi. Malkoç, daha sonra kara yoluyla Bingöl'e geçmek için hareket etti. - MUŞ

Kaynak: İHA