Kamu Başdenetçisi Malkoç, kuruma yapılan başvurularda sorun çözme yeteneklerinin arttığını bildirdi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kuruma 2020'de yapılan başvurularda kabul edilebilirlik oranı geçen yıllara göre çok arttı ve 79,74 oldu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kuruma 2020'de yapılan başvurularda kabul edilebilirlik oranı geçen yıllara göre çok arttı ve 79,74 oldu. Bunda banka başvuruları etkili oldu. Kabul edilebilirlik oranına doğru orantılı olarak da sorun çözme yeteneğimiz arttı." dedi.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun da yer aldığı toplantıda, Kamu Başdenetçisi Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun 2020 Yılı Yıllık Raporu'na ilişkin sunum yaptı.

Malkoç, raporun yasal süresi içinde TBMM'ye sunulduğunu belirtti. Bireylerin adalete hızlı erişimini temin etmeye çalıştıklarını dile getiren Malkoç, çalışmalarında insanı merkeze alan, kararlarıyla şeffaf, tarafsız, eşit muamelede bulunan ve hesap verebilir bir idareyi hedeflediklerini anlattı. 2020 yılında kuruma gelen şikayet sayısının 90 bin 209 olduğunu bildiren Malkoç, pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasına, lokantaların kapatılmasına itiraz edenler ile özellikle de Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan kredi alamayan kişilerin itirazlarının yoğunlukta olduğunu söyledi. 91 bin 100 karar alındığını, bu kararlardan 68 bin 832'sinin tavsiye kararı olduğunu açıklayan Malkoç, tavsiyeye uyulması kararının yüzde 76,38 olduğunu söyledi.

Dostane çözüm kararını önemsediklerini dile getiren Malkoç, "Bize başvurularda bu yıl kabul edilebilirlik oranı geçen yıllara göre çok arttı ve 79,74 oldu. Bunda banka başvuruları etkili oldu. Banka başvuruları binlerce, on binlerce gelince üç bankanın genel müdürüyle görüştük. Görevlendirilen genel müdür yardımcılarını kuruma davet ettik ve dedik ki 'Pandemi nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi ülkemizdeki insanımız da zor durumda. Bunlara yardımcı olmak sizin vazifeniz.' Bu diyaloğun kararların uygulanmasında çok etkisi oldu. O açıdan kabul edilebilirlik oranımız arttı. Kabul edilebilirlik oranına doğru orantılı olarak da sorun çözme yeteneğimiz arttı." diye konuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumuna, yazılı başvuruların ötesinde telefon ya da yüz yüze ulaşılabildiğini de anlatan Malkoç, bu görüşmelerde hukuki destek isteyenlerin de yanında olduklarını, 2020'de 184 bin 758 kişiye bu konuda yardımcı olduklarını vurguladı. 2020'de özel raporlarının da olduğunu aktaran Malkoç, şöyle konuştu:

"Azarbaycan-Ermenistan savaşı devam ederken Ermenistan, kendi ülkesi sınırlarından 200-250 kilometrelik füzeleri ateşleyerek sivil yerleşim yerlerini vurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak Azerbaycan ombudsmanı ile görüştük ve orada savaş bölgelerini gezdik. Savaş bölgesindeki gözlemlerimizi bir insan hakları raporu olarak hazırladık, İngilizceye de çevirerek BM, insan hakları savunucuları, uluslararası ceza mahkemesine gönderdik. Bu süreç içerisinde yine Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini raporlaştırdık. Salgına karşı sağlıkta alınan tedbirler, ekonomik ve sosyal olarak, idari olarak alınan tedbirler ve bunun yanında hangi tedbirlerin ilaveten alınması gerektiğiyle ilgili rapor hazırladık. Bunu da bütün dünyaya gönderdik. Bu iki rapordan dolayı da memnuniyet verici dönüş aldık."

Başvurularda birinci sırada yine Marmara Bölgesi'nin yer aldığını ifade eden Malkoç, "2020'de Ardahan, Bartın, Düzce, Zonguldak, Antalya, Osmaniye, Adana, Yalova, Uşak, Kütahya gibi illerdeki başvurular oran olarak arttı." dedi.

Yeni anayasa ve reform sürecine girilirken kurum olarak taleplerinin de bulunduğuna işaret eden Malkoç, "Kanunumuzun gözden geçirilmesini istiyoruz. Özellikle daha önce Başdenetçi, Başbakanlık Müsteşarına denk sayılıyordu, denetçiler de müsteşar yardımcısına. Ancak bu statüde kaymalar oldu, bazı zorluklar yaşıyoruz. Ayrıca, görev süresi bitenler, önceki görevlerine iade edilmiyor. Bu taleplerimiz temin edilirse özellikle hak ve özgürlükler konusunda daha ciddi sorumluluklar almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon Başkanı Satır, Kamu Denetçiliği Kurumunun yıllık raporlarının ilk olarak komisyona gelmesi, daha sonra oluşturulacak alt komisyonun raporu ve değerlendirmesiyle söz konusu yıllık raporun Meclis Başkanlığına sunulması gerektiğini belirterek bu konudaki usule mutlaka uyulmasını istedi. Satır, Azerbaycan ziyareti sonrasında hazırlanan raporun Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun hangi maddesine dayanılarak yapıldığını da sordu.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda, kuruma, raporunu TBMM'ye sunmasının yanı sıra toplumun genelini ilgilendiren konularda özel rapor hazırlama yetkisi verildiğini anımsatarak, kanunun 7 ve 22'nci maddelerinden hareketle bu raporları hazırladıklarını bildirdi.

Malkoç, ayrıca söz konusu ziyaretini, İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Birliğinin Dönem Başkanı ve Türkiye Ombudsmanı sıfatıyla yaptığını da kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan