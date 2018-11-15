Kamu Başdenetçisi Malkoç, KKTC'nin 35'inci Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 35. yıldönümü vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Ombudsmanı Emine Dizdarlı'ya tebrik mesajı gönderdi.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 35. yıldönümü vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Ombudsmanı Emine Dizdarlı'ya tebrik mesajı gönderdi. Tüm Kıbrıslı Türkleri tebrik eden Malkoç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Karanlık yıllar olarak anılan 1974 öncesi dönemde, Kıbrıs Türk toplumu ağır baskı ve zulme maruz kalmıştır. En temel insan haklarının dahi tanınmadığı bu dönemde, maddi ve manevi kayıplara uğratılmış olmasına rağmen dirayetli önderleri öncülüğünde tüm gücüyle yılmadan direnmiş ve varoluş mücadelesini sürdürmüştür. 20 Temmuz 1974'te Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlük hakkını kullanarak gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile Ada'da barış ve huzur ortamı sağlanmış, Kıbrıs Türk halkı Barış Harekatı ile çizilen hudutlar içerisinde kendi egemen devletine kavuşmuştur. Dolayısıyla KKTC, Kıbrıs Türkünün azminin ve zulme karşı direnişinin en önemli sembolüdür. Tekrar Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor, vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Ülkemiz, bugün olduğu gibi her zaman Kıbrıs Halkının yanında olmaya devam edecektir." - ANKARA