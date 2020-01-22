Kamu Başdenetçisi Malkoç KKTC'de temaslarda bulundu

22.01.2020 19:52 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:52

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, vatandaşların kamu alanındaki hak arama mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ziyaretlerde bulundu.

Malkoç, ilk olarak KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından makamında kabul edildi.

Başbakan Tatar, geçmiş yıllara göre gelişmişliğin artmasıyla insanların beklentilerinin yükseldiğini ve bunun da insanların hakkı olduğunu söyledi. Tatar, halkın beklentilerinin karşılanması açısından devletin de güçlü bir ekonomiye sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

KKTC'nin yoğun bir gündeme sahip olduğunu hatırlatan Tatar, "İletişim öyle bir hal aldı ki biz Türkiye ile anlık iletişime geçebiliyoruz. Bizim ilişkilerimiz o kadar yoğundur ki bu saatten sonra bizim Türkiye ile ayrılabilmemiz mümkün değildir." dedi.

Tatar, Türkiye ile olan ilişkileri çok önemsediklerini, Türkiye'yi KKTC'nin güçlenebilmesi için emek veren bir devlet olarak gördüklerini söyledi.

"Hidrokarbon kaynaklarının ortaya çıkması Kıbrıs'ın önemi daha artırdı"

Malkoç, geçen yıl Türkiye'de 18-19 Kasım'da Uluslararası Ombusdmanlık Toplantısı yaptıklarını, toplantıya KKTC Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı'nın da katıldığını hatırlattı.

Kıbrıs'ın Türkiye ve dünya için ayrı bir önemi olduğuna vurgu yapan Malkoç, burada Türk tarafının yıllardan beri hukuka dayanan bir mücadele verdiğini ifade etti.

Malkoç, "Bu coğrafya çetin bir coğrafya. Akdeniz havzası ve Kıbrıs'ın etrafı tarih kurulduğundan beri böyle. Özellikle hidrokarbon kaynaklarının ortaya çıkması Kıbrıs'ın önemini daha da artırdı." diye konuştu.

Özellikle Doğu Akdeniz'deki bu durumun başka devletlerin iştahını kabarttığının altını çizen Malkoç, bir kesimin Kıbrıs Türkleri ile Türkiye'nin sınırlandırmaya ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının gasp etmeye kalkıştığını ancak bunun mümkün olamayacağını anlattı.

Malkoç ardından, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'ye nezaket ziyareti gerçekleştirirken, akabinde KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından kabul edildi.

KKTC Ombudsmanı Dizdarlı'yı da ziyaret eden Malkoç, daha sonra KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Meclisinin Dilekçe ve Ombudsman Komitesine üye milletvekillerinin de yer aldığı görüşmede, iki ülkenin Kamu Başdenetçiliği makamları arasında var olan ilişkiler ele alındı.

Malkoç, son olarak, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ve ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile de ayrı ayrı görüştü.

Kaynak: AA