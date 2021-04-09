Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Kararlarımıza uyma oranı çok kısa zamanda Avrupa'daki orana yaklaştı"
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Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Kararlarımıza uyma oranı çok kısa zamanda Avrupa'daki orana yaklaştı"

Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel
Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Kararlarımıza uyma oranı çok kısa zamanda Avrupa'daki orana yaklaştı'

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) kararlarına uyma oranının çok kısa zamanda Avrupa'daki Ombudsmanlık kurumlarının kararlarına uyma oranına yaklaştığını bildirdi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) kararlarına uyma oranının çok kısa zamanda Avrupa'daki Ombudsmanlık kurumlarının kararlarına uyma oranına yaklaştığını bildirdi.

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) düzenlenen "Türkiye'de İdari Denetim ve Kamu Denetçiliği Kurumu" başlıklı panelde KDK'nin çalışmaları ele alındı.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü Prof. Dr. Muharrem Kılıç'ın yaptığı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar ile araştırmacı Hazal Duran'ın konuşmacı olarak katıldığı panel, çevrim içi gerçekleştirildi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, burada yaptığı konuşmada, kurumun çalışmalarını anlattı.

Salgından önce 40 farklı ile giderek programlar düzenlediklerini, ilin valisi, müdürleri, belediye başkanları, idari amirleri, muhtarları ve sivil toplum örgütleriyle toplantıda buluştuklarını aktaran Malkoç, her programda en az 40 kişinin o ilin yöneticilerine derdini anlattığını, memnuniyetini veya şikayetini dile getirdiğini ifade etti.

Malkoç, üniversite öğrencilerini hakkaniyet, adalet ve denetim konularında bilgilendirmek için ombudsmanlık toplulukları kurduklarını ve liseli gençler arasında hak arama kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla liselerarası yarışmalar düzenlediklerini aktardı.

Salgın sürecinde de Hakkari'den Edirne'ye, Kars'tan Muğla'ya kadar bütün illerde radyo programı yaptıklarını belirten Malkoç, son olarak Türkiye Satranç Federasyonuyla imzaladıkları protokol çerçevesinde 23 Nisan öncesinde ödüllü satranç yarışması düzenleyeceklerini hatırlattı. Malkoç, şunları kaydetti:

"Dünyadaki Ombudsmanlık kurumlarından farklı çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi dostane çözüm yöntemidir. Gelen başvurular için ilgili idareyle vatandaşın derdinin çözülmesi için görüşüyoruz. Bu yöntem bizi çok memnun ediyor. Kararlarımıza uyma oranı çok kısa zamanda Avrupa'daki Ombudsmanlık kurumlarının kararlarına uyma oranına yaklaştı. Verdiğimiz kararlarla idareye yol gösteriyoruz. Kararlara uymayan idareleri TBMM'ye çağırıyoruz, neden uymadıklarına ilişkin idareleri milletvekilleri sorguluyor. Bu yıl yeni bir uygulama geliştirdik. Kararlarımıza uyan idarelere de ödül plaketi verdik. Bu çalışmalar artarak devam edecek."

Öte yandan, SETA Ankara Siyaset Araştırmaları Direktörlüğünde araştırmacı olarak görev yapan Hazal Duran'ın "Türkiye'de İdari Denetim ve Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)" konulu analiz çalışmasına değinen Malkoç, çalışma için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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