Kamu Başdenetçisi Malkoç, Kahramanmaraş'ta "Ombudsman Halkla Buluşuyor" programına katıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ombudsman Halkla Buluşuyor" programı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, muhtarlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Malkoç, bir otelde düzenlenen etkinlikte, Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulduğu günden itibaren çalışmalarına hızla devam ettiğini söyledi.

Kurumun Türkiye'ye kazandırılmasının temel nedeninin vatandaşların hak arama yollarının genişletilmesi olduğunu ifade eden Malkoç, kamu kurumlarının vatandaşa en iyi hizmeti vermek için yoğun çaba gösterdiğine işaret etti.

Malkoç, şunları kaydetti:

"Önceden vatandaşımızın sıkıntılarına karşı çözüm için tek kapı vardı, o da mahkeme kapısı. Bunlara alternatif çözümler üretildi. Uzlaşmacılık, arabuluculuk, kamu denetçiliği gibi kurumlar. Son yıllarda Türkiye'de fevkalade güzel gelişmeler yaşanıyor. İnanılmaz mesafeler alındı. Dünyada Türkiye'yi rahatsız edecek olumsuz gelişmeler olmasa, çok olağan bir şey olmazsa inşallah 2023-2030 yıllarında Türkiye dünyadaki en güçlü birkaç ülkeden biri olacak. Son 20 yıla baktığımızda eğitimden ulaşıma, sağlık hizmetlerinden sosyal hizmetlere kadar her alanda muazzam gelişmeler var. Bu hizmetler yapılırken devletin bütün kurumları, belediyelerimiz, kaymakamlarımız, ilçelerdeki belediye başkanlarımız, kurum müdürleri bu hizmeti vatandaşa sunmak için olağanüstü çaba gösteriyorlar."

Hak aramanın dünyanın en önemli ve güzel konusu olduğunu belirten Malkoç, kurumlarının ana görevinin kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve vatandaşın hak arama kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu aktardı.

Devletin hizmet için çok güzel müesseseler kurduğunun altını çizen Malkoç, "Devletimiz, kamu kurumlarımız, yöneticilerimiz halkımıza hizmetin en güzelini sunmaya çalışıyorlar. Ama siz bu hizmetten memnun değilseniz, Açık Kapı masaları, CİMER, Kamu Denetçiliği gibi kurumlar kurmuşlar. Diyorlar ki 'Buraya müracaat edin.' Buralarda istediğinizi elde edemediniz, mahkemeye de gidebilirsiniz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu kurumları Türkiye'ye kazandırmış ve Türk milleti de bu kurumlardan alabildiğine faydalanıyor. Milletimizi de bu yönüyle tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da Kamu Denetçiliği Kurumunun Türkiye'de son yıllarda gelişen ve vatandaşlar arasında hak arama kültürünü yaygınlaştıran en önemli mekanizmalardan biri olduğunu vurguladı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun vatandaşla kamu arasında adeta dostluk köprüsü kurduğunu dile getiren Coşkun, "Kamu Denetçiliği Kurumu vatandaşlardan gelen şikayetleri, insan hakları, hukuk ve hakkaniyet açısından inceleyerek idarelerle görüşmeler yapıp, böylece vatandaşlarımızın mahkemeye gitmeden sorunlarına çözüm bulmaya çalışmaktadır. Bu nedenledir ki yapılan hizmetler ülkemiz ve vatandaşlarımız adına çok kıymetlidir. Verilen kararlar sayesinde Kamu Denetçiliği Kurumu her geçen gün önemi artan ve daha bilinir bir kurum haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından toplantının "serbest kürsü" bölümünde Malkoç ve kamu denetçileri, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu da katıldı.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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