Kamu Başdenetçisi Malkoç: İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili 200'e yakın başvuru aldık
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Kamu Başdenetçisi Malkoç: İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili 200'e yakın başvuru aldık

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesiyle ilgili, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaliyle ilgili kurumumuza 200'e yakın başvuru olmuştur.

Kamu Başdenetçisi Malkoç: İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili 200'e yakın başvuru aldık
05.08.2020 14:50 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:08

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesiyle ilgili, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaliyle ilgili kurumumuza 200'e yakın başvuru olmuştur. Bu başvurular inceleme aşamasındadır" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cibuti Ombudsmanı Dr. Kassim Issack Ousman ve Cibuti Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi'yi kabul etti. Ziyaret kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Ombudsmanlık Kurumu ile Cibuti Cumhuriyeti Arabuluculuk Kurumu arasında, ikili işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Malkoç, konuşmasında, Cibuti ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, 2 dost ülke ve halk arasındaki kardeşlik ilişkisi olduğunu söyledi. Malkoç, Cibuti ve Türkiye'nin, İslam medeniyetinin ortak coğrafyasında yer aldığını belirterek, imzalanan mutabakat metniyle hem ilişkilerin daha da sağlamlaşacağını hem de ombudsmanlıklar arasındaki dayanışmayı kuvvetlendireceğini ifade etti.

'2020 YILINDA 92 BİN BAŞVURU'Kamu Denetçiliği Kurumu olarak Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesini raporlaştırdıklarını belirten Malkoç, şunları kaydetti:

"Kamu Denetçiliği Kurumu 2019'da, 12 ayda toplam 20 bin başvuru almışken, 2020 yılında bu başvuru sayımız 92 bini bulmuştur. Daha 7'nci aydayız. Bu şu demek oluyor; Yıl sonunda 100 bini geçeceğiz. Kısa zamanda bunların 65 bini karara bağlanmıştır. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesiyle ilgili, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaliyle ilgili kurumumuza 200'e yakın başvuru olmuştur. Bu başvurular inceleme aşamasındadır. İncelemelerimiz belli bir noktaya gelmiştir ancak Kamu Denetçiliği Kurumu olarak daha kararımızı vermiş değiliz. Bazı medya organlarında 'Kamu Denetçiliği Kurumu kararını açıkladı' diye bir bilgi var. Bunun düzeltilmesini arzu ediyoruz. İncelemelerimiz, araştırmalarımız bittiğinde, kararımızı basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız."


Kaynak: DHA

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