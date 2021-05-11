Kamu Başdenetçisi Malkoç, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı Açıklaması
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Kamu Başdenetçisi Malkoç, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı Açıklaması

Kamu Başdenetçisi Malkoç, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Başkanı ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İsrail'in ramazanın sonuna yaklaşılan bugünlerde, insanlığın ortak değeri, Müslümanların ilk kıblesi, 3 dinin kutsal şehri Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik insanlık dışı...

İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Başkanı ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İsrail'in ramazanın sonuna yaklaşılan bugünlerde, insanlığın ortak değeri, Müslümanların ilk kıblesi, 3 dinin kutsal şehri Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarını kınadı.

Malkoç, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, insan haklarına aykırı eylemleri sonucunda, ibadet eden masum sivil Müslüman Filistin halkının yaralandığını ve Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 21 Filistinlinin şehit edildiğini anımsattı.

Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere yönelik saldırının tüm insanlığa yapılmış olduğunu belirten Malkoç, "Çünkü Kudüs, İsrail'in değil insanlığın başkentidir. Kudüs insanlığın kalbidir. Mescid-i Aksa Filistinlilerindir, bütün Müslümanlarındır. İşgalci İsrail bu şekilde davranarak sadece uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmıyor aynı zamanda insan haklarını din ve ibadet özgürlüğünü de ihlal etmektedir." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunmasının, Filistinlilerin uluslararası hukuktan doğan en temel hakkı olduğunu ve bundan geri adım atılmayacağını vurgulayan Malkoç, Filistin halkı ve Mescid-i Aksa'nın yalnız olmadığını bildirdi.

"Uluslararası toplum vakit kaybetmeden net bir tavır almalıdır"

Malkoç, Müslümanların hür şekilde, hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın kutsal mekanları Mescid-i Aksa'da ibadet etmelerinin en doğal hakları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnsanlığın ortak değeri olan Kudüs'te bugün İsrail'in masum insanlara yönelik yaptığı katliam ve hukuksuzluk karşısında, uluslararası toplum vakit kaybetmeden net bir tavır almalıdır. Bu, insani bir sorumluluktur. Unutulmamalıdır ki, dünya barışının yolu Ortadoğu'dan Ortadoğu barışının yolu ise Kudüs'ten geçmektedir. Barış ancak toplumsal vicdan, adalet, eşitlik ve hoşgörüyle gelecektir."

Kamu Denetçiliği Kurumunun daha önce de Kudüs'ün statüsüne ilişkin alınan karara tepki gösterdiğini ifade eden Malkoç, dünya ombudsmanları ile insan hakları örgütlerine, bu kararı protesto eden, insan hakları örgütlerini bu durum karşısında tavır almaya teşvik edecek mektup gönderdiklerini hatırlattı.

Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de masum Filistin halkının yanında olduğunu anlatan Malkoç, "İsrail'in, bütün dünyanın gözü önünde uyguladığı insanlık dışı bu katliamı kınıyor, şehit Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dünyada, Ortadoğu'da ve Kudüs'te zulüm yapanlar güçlü görünse de eninde sonunda kazanan hukuk olacaktır, adalet olacaktır, hakkaniyet olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (1)
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (1)
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