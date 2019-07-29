Kamu Başdenetçisi Malkoç, Hakkari'de

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye son 10 yıldan beri teröre karşı amansız bir mücadele veriyor. DEAŞ terörü, FETÖ terörü, PKK terörü. Çok şükür Türkiye son yıllarda, son zamanlarda özellikle teknolojiden de faydalanarak teröre karşı mücadelesini iyi bir noktaya taşıdı." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kamu Denetçisi Yahya Akman ve Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Kılınç ile Hakkari'ye gelen Malkoç, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Malkoç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu güzelliklerin değişik sebeplerden kentin aleyhine olacak şekilde ortaya çıktığını belirten Malkoç, "Hakkari'nin yüzde 75'i dağlarla kaplı. Ama bu tür dağlar dünyada Himalayalar'da var, belki Alpler'de var. Dünyanın başka bir yerinde yok. Bu inanılmaz bir potansiyel. Tabii bunu değerlendirmek gerekiyor. Lale dünyanın her yerinde biliniyor ama ters lale Hakkari'ye mahsus. Hakkari balıyla diğer ürünleriyle meşhur bir yer." dedi.

Kentin iki ülkeye sınırı olmasının büyük bir avantaj olduğuna vurgu yapan Malkoç, şöyle konuştu:

"Türkiye'de özellikle son 10-15 yılda fevkalade gelişmeler oldu. Hakkari'nin de bu gelişmelerden kendi imkanları ölçüsünde nasibini alması gerekiyor, İstanbul'daki gelişmeden, Kayseri'de, Trabzon'da İzmir'de, Adana'daki gelişmeden, refahtan. Bunu engelleyen en önemli unsur terördü. Türkiye son 10 yıldan beri teröre karşı amansız bir mücadele veriyor. DEAŞ, FETÖ, PKK terörü. Çok şükür Türkiye son yıllarda, son zamanlarda özellikle teknolojiden de faydalanarak teröre karşı mücadelesini iyi bir noktaya taşıdı."

Ülkede eskisi gibi terör olaylarının yaşanmadığına dikkati çeken Malkoç, huzur ortamında ekonomi ve refahın artacağını vurguladı.

Bölge illerinde de huzur ortamının eskiye göre daha iyi olduğunu aktaran Malkoç, "Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadele dünyanın hiçbir yerinde yok. Kolay değil. Yüreğimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor ama inşallah terörün üstesinden gelinecek. Çok şükür beli de kırıldı zaten." ifadesini kullandı.

Özel sektörün de bölgede çalışma yapması gerektiğine işaret eden Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu Denetçiliği Kurumu olarak biz de değişik illere gittiğimiz gibi bugün de Hakkari'deyiz. Buradaki kamu hizmetlerini arkadaşlarımızla değerlendireceğiz, halkımızla görüşeceğiz, onların taleplerini dinleyeceğiz, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması için neler yapılabilir, bunları karşılıklı istişare edeceğiz. Önemli olan insanımızın huzurudur, refahıdır, kalkınmasıdır, gelişmesidir. Devletin bütün kurumları bunun için vardır. Kamu Denetçiliği Kurumu burada devletle vatandaş arasında bunların gelişmesine katkıda bulunan bir kurumdur. Dünyadaki bütün ombudsmanlıklar da bunu yapıyor."

Hakkari'nin eğitimde artık son sırada olmadığını belirten Malkoç, kentin bu yıl 2-3 sıra yükseldiğini, bunun umut ve heyecan verici olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık da Kamu Denetçiliği Kurumunun önemine vurgu yaparak kentin doğal güzellikleri ve yöreye has ürünleriyle görülmeye değer bir yer olduğunu ifade etti.

Karşılıklı hediye takdiminin ardından Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar'ı ziyaret eden Malkoç ve beraberindekiler, Baro Başkanlığı ziyaretinden sonra Ticaret ve Sanayi Odasında Başkan Servet Taş ve oda üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA