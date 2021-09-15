Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Dileğimiz Keşmir ve Filistin'in de huzur ve hürriyete kavuşması' - Haberler
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Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Dileğimiz Keşmir ve Filistin'in de huzur ve hürriyete kavuşması"

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Kamu Başdenetçisi Malkoç:

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Karabağ'da olduğu gibi, Keşmir ve Filistin gibi diğer İslam bölgelerinin de biran önce huzur ve hürriyete kavuşmasını dilediklerini bildirdi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Karabağ'da olduğu gibi, Keşmir ve Filistin gibi diğer İslam bölgelerinin de biran önce huzur ve hürriyete kavuşmasını dilediklerini bildirdi.

Malkoç temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Malkoç'a Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva ile Pakistan ombudsmanlığı yetkilileri de eşlik etti.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Malkoç, Azerbaycan'da aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) dönem başkanı sıfatıyla da bulunduğunu belirtti.

Malkoç, dünyada en fazla savaşların yaşandığı bölgelerin İslam coğrafyası olduğunu ifade ederek, geçen seneye kadar Azerbaycan'ın Karabağ bölgesi çevresinin Ermenistan işgali altında olduğunu hatırlattı.

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtardığını söyleyen Malkoç, "Dileğimiz, Keşmir ve diğer İslam bölgelerinin de Filistin'in de bir an önce huzur ve hürriyete kavuşmasıdır. Bizim İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği olarak gayretimiz, çabamız budur. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Onların kanlarıyla sulanan bu topraklar bize vatan olmuştur. Onları hatırladığımız sürece istikbalimiz sağlam olacak, geleceğimiz parlak olacak, bağımsızlığımız kıyamete kadar sürecektir. Şehitlerimize vefasızlık yaparsak istikbalimiz de kararır, hürriyetimiz de zarar görür." diye konuştu.

Malkoç, Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Azerbaycan ve Türkiye için söylediği "bir millet, iki devlet" sözlerini hatırlatarak, "Karabağ savaşında gördük ki tek milletiz ama Pakistan'la birlikte üç devlet olmuşuz. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Malkoç, Azerbaycan ziyareti kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa ve Ağdam şehirleri ile savaş döneminde Ermenistan'ın top ve füze saldırısına maruz kalan Terter kentini ziyaret edecek.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kamu Başdenetçisi Malkoç: 'Dileğimiz Keşmir ve Filistin'in de huzur ve hürriyete kavuşması' - Haberler
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