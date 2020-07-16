Kamu Başdenetçisi Malkoç'dan Ayasofya açıklaması: "UNESCO bu konuda haddini aşıyor"
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Kamu Başdenetçisi Malkoç'dan Ayasofya açıklaması: "UNESCO bu konuda haddini aşıyor"

Kamu Başdenetçisi Malkoç'dan Ayasofya açıklaması: "UNESCO bu konuda haddini aşıyor" Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "UNESCO bu konuda haddini aşıyor.

16.07.2020 09:34 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:40

Kamu Başdenetçisi Malkoç'dan Ayasofya açıklaması: "UNESCO bu konuda haddini aşıyor"

ANKARA - Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "UNESCO bu konuda haddini aşıyor. Dünyada ilk defa böyle bir açıklama yapıyor. Öyle zannediyorum ki orada bulunan Türkiye'yi sevmeyen insanların etkisiyle olmuştur bu. Zaman içerisinde UNESCO da bu yanlıştan dönecektir" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Malkoç, bu konunun Türkiye'nin içinde ve dışında çok konuşulduğunu ve çok tartışıldığını belirtti.

Ayasofya'nın Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde olan ve Türkiye egemenliğinde olan bir ibadethane olduğunu vurgulayan Malkoç, "Tapuda da cami olarak geçmektedir. Buna kimsenin itiraz etmeye uluslararası hukuka göre de hakkı yoktur. Olay hukuki bir meseledir bir yönüyle. İdare de Sayın Cumhurbaşkanı da Danıştay'ın bu kararına uymuştur. İdarenin, yöneticilerin, hukuk kararlarına uymaları sevinilecek bir olaydır. Hukuk devleti açısından da önemlidir" diye konuştu.

Olayın uluslararası yönünün de olduğunu aktaran Malkoç, İstanbul'un dünyanın başkenti olduğunu ve binlerce yıllık tarihi bulunduğunu söyleyerek Ayasofya'nın Fatih tarafından fethedilince camiye çevrildiğini hatırlattı.

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Malkoç, "Biz, Cumhurbaşkanımızın uygulamasını ve mahkemenin kararını anayasal hak ve özgürlükler açısından özellikle ibadet özgürlüğü açısından gayet yerinde buluyoruz. Bir binanın tarihi özelliklerini koruyarak mimari özelliklerini koruyarak kullanım şekli değiştirilmiştir. Müzeden ibadethaneye çevrilmiştir. Biz, din ve ibadet hürriyeti açısından bunu olumlu buluyoruz. Farklı yorumlar yapılabilir. Mahkeme kararı eleştiriliyor. Olabilir, bunlar doğal şeyler. Her mahkeme kararı eleştirilir. Bunlar demokrasinin sınırları içerisinde kaldıkça, hakarete varmadıktan sonra görüş açıklamaktır" şeklinde konuştu.

Malkoç, yurt dışından yapılan bazı açıklamaların haddini aştığını ve Türkiye'nin hem anayasasına hem milli egemenliğine dil uzatanların olduğunu kaydetti.

UNESCO tarafından yapılan Ayasofya açıklamasına yanıt veren Malkoç, "UNESCO'nun yanlış açıklamalar yaptığını gördük. UNESCO bu konuda haddini aşıyor. Dünyada ilk defa böyle bir açıklama yapıyor. Öyle zannediyorum ki orada bulunan Türkiye'yi sevmeyen insanların etkisiyle olmuştur bu. Zaman içerisinde UNESCO da bu yanlıştan dönecektir. Neticede binanın mimari özelliğine tarihi özelliğine dokunulmuyor. Türk halkının yüzde 70'inden fazlası anketlere göre bunu arzulamaktadır. Bir ülkedeki tarihi bir yapının ibadethane olarak kullanılmasını o halkın talep etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Hem Türkiye'ye hem de dünyaya hayırlı olsun diliyorum. Çok fazla yanlış yorum yapmaya gerek yok. Bu millet büyük millettir. Neyi, ne zaman yapması gerektiğini çok iyi bilir" ifadelerini kullandı.

Kamu Başdenetçisi Malkoç'dan Ayasofya açıklaması: 'UNESCO bu konuda haddini aşıyor'

Kaynak: İHA

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