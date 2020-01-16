Kamu Başdenetçisi Malkoç, basın mensuplarıyla buluştu Açıklaması

16.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:16

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Niyetimiz 2020 yılını 'iyi yönetim ilkeleri yılı' olarak ilan etmek. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüşmelerimiz var." dedi.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) 2019 çalışmalarını ve planlanan 2020 faaliyetlerini bir otelde düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi.

KDK olarak kamu hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, vatandaşlarda hak arama kültürünün yaygınlaşması, şeffaf, denetlenebilir ve insan odaklı bir idare oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Malkoç, kurumu vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları nezdinde tanıtmak için de Türkiye genelinde faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Malkoç, "2019'da 20 bin 968 yazılı şikayet aldık. Bunlar, belediyelerden eğitime, sağlıktan sosyal güvenliğe kadar değişik konularda. 2019'da 20 bin 968 başvuru almışız, verdiğimiz karar sayısı 21 bin 170. Aldığımız şikayetten daha fazla karar vermişiz." bilgisini paylaştı.

Kararların içinde 2018'den incelemesi devam eden başvuruların da olduğunu aktaran Malkoç, KDK'nin tavsiye kararlarının esasında çok etkili olduğunu vurguladı.

Malkoç, "Avrupa'da ombudsmanın kararlarına uyma oranı yüzde 80. Gayretlerimizin sonucunda 2019'da Türkiye'de bu oran yüzde 75'e ulaştı. Avrupa'daki ombudsmanlık kurumlarının kimi 100 yıllık... Biz daha 7. yılımızda bu orana ulaştık. O açıdan tempomuz gayet iyi." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir karar bile milyonları ilgilendiriyor"

Kamu Başdenetçisi Malkoç, KDK'ye vatandaşların başvurma usülleri hakkında bilgi vererek, "Göreve başladığımızda 2017-2018'de eğitim, özellikle üniversite ve ÖSYM ile ilgili şikayetler kurumumuza gelen şikayetlerin yüzde 30'unu oluşturuyordu. Verdiğimiz kararlara eğitim camiası, üniversiteler ve ÖSYM uydu. Bununla ilgili gelen başvurular yüzde 30'dan yüzde 15'e düştü. Bir karar bile milyonları ilgilendiriyor." diye konuştu.

Noterlerin 1 Şubat'tan itibaren kredi kartıyla ödemeleri kabul etmeye başlayacak olmasının da KDK'nin tavsiye kararının bir sonucu olduğunu dile getiren Malkoç, çocuk tesliminde hak ihlalleri ve yoksulluk nafakası, kadına, çocuklara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin mekanizmaların daha verimli çalıştırılması ile hayvan hakları konusunda raporlar hazırladıklarını ifade etti.

"Niyetimiz 2020 yılını 'iyi yönetim ilkeleri yılı' olarak ilan etmek"

"Niyetimiz 2020 yılını 'iyi yönetim ilkeleri yılı' olarak ilan etmek. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüşmelerimiz var." diyen Malkoç, bu çalışmayı Cumhurbaşkanlığındaki kurullarla yürütmek istediklerini bildirdi. Malkoç, aynı zamanda "İyi Yönetim İlkeleri Rehberi"ni hazırladıkları bilgisini de paylaştı.

100 üniversitede "ombudsmanlık topluluğu" kurduklarını, 55 üniversitede öğrencileri eğittiklerini ve illerde 600 sivil toplum kuruluşu ve 500 medya mensubuyla bir araya geldiklerini anlatan Malkoç, bu çabayı yasalarda düzenlenmiş hakların uygulamada yaşanan sıkıntılarını çözmek için gösterdiklerini söyledi.

"Kamu görevlileri vatandaşa güler yüzlü davranmak zorundadır"

Malkoç, "Sayın Cumhurbaşkanımız hangi genelgeyi çıkarırsa çıkarsın, hangi idari düzenlemeyi yaparsa yapsın, Parlamento hangi Anayasa veya yasa değişikliğini yaparsa yapsın; idarecinin zihninde bir değişiklik olmuyorsa o yasaların uygulanması çok zor oluyor." şeklinde konuştu.

Bu nedenle vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için gösterilen bu çabaların uygulanıp uygulanmadığını yerinde incelediklerini belirten Malkoç, bu konudaki desteklerinden dolayı da parlamentoya teşekkürlerini iletti.

Malkoç, iyi yönetim ilkelerini bütün yöneticilere, çalışanlara benimsetmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hangi kamu görevlisi olursa olsun vatandaşa güler yüzlü davranmak zorundadır. Vatandaşın talebi hukuka uygun olmasa bile güler yüzle bunu ona anlatmak zorundadır. Biz Türkiye'de bunu temin etmek zorundayız. İşte Kamu Denetçiliği Kurumu bu anlamda hem kendini yenileyip geliştiren hem de diğer kamu kurumlarına örnek olmaya çalışan bir kurum. Bu anlamda da idari yargının yükünü hafifletiyoruz. Çünkü esas olan insanların ihtilaf çıktığında anlaşarak uzlaşması. O anlamda arabuluculuk yapıyoruz."

Malkoç, 2019'da yazılı başvurulara yönelik alınan kararların yanı sıra kuruma gelen, telefon açan veya maille soru soran 107 bin 899 kişiye de yardımcı olduklarını bildirdi.

Soru-cevap

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

KDK'ye yapılan şikayetlerin kaçının Meclis'e yansıtıldığına ilişkin soru üzerine Malkoç, sembol niteliğinde, kamuoyunu ilgilendiren, örnek kararları tercih ettiklerini söyledi.

Malkoç, son üç yılda başvurulardaki artışa yönelik soruya karşılık da bunun nedeninin kurumun tanınırlığının artması olduğunu ifade etti.

Memur bir kadının iş yerinde yaşadığı olayın çözüme kavuşturulmasına ilişkin soru üzerine bilgi veren Kamu Denetçisi Saadettin Kalkan, uzun yıllar kurumda çalışan bir kadının bir anlaşmazlık sonucu binanın soğuk bir yerinde tek başına görevlendirildiğini anlattı. Söz konusu kadının kendilerine başvurduğunu, bunun üzerine olayın gidip yerinde tespit edildiğini dile getiren Kalkan, bu kişiye çok ciddi bir mobbing uygulandığının saptandığını söyledi.

Kalkan, KDK olarak çalışanın görev yerinin değiştirilmesi, kendisine verilen tüm disiplin cezalarının kaldırılması yönünde bir tavsiye kararı alındığını ve çalışanın eski haklarını geri kazandığını kaydetti.

Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak da icradan çocuk teslimi, yoksulluk nafakasına ilişkin şikayetlere yönelik soruyu yanıtladı. Tunçak, bu sorunlarla ilgili tavsiye kararları alındığını, bu konuda raporlar hazırlandığını belirterek, çocuk teslimi konusunda boşanmış ebeveynlerden kişisel ilişki kuramayan taraflardan başvurular aldıklarını anlattı.

Tunçak, bu konuya çocuğun yüksek menfaati açısından yaklaştıklarını vurgulayarak, adli süreçteki bu örsenlenmenin en aza indirilebileceği bir sistemin geliştirilmesini önerdiklerini söyledi. Tunçak, çocuk teslimiyle ilgili düzenlemelere 2. Yargı Reform Paketi'nde yer verileceğini öğrendiklerini ifade etti.

Kaynak: AA