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Kamu Başdenetçisi Malkoç, Antalya'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Kamu Başdenetçisi Malkoç, Antalya'da gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili rapor hazırladıklarını belirterek, "Hem durum tespiti yaptık hem de önerilerde bulunduk. Önerilerin önemli bir kısmı uygulamaya konuldu.

ANTALYA (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili rapor hazırladıklarını belirterek, "Hem durum tespiti yaptık hem de önerilerde bulunduk. Önerilerin önemli bir kısmı uygulamaya konuldu." dedi.

Malkoç, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi Ludmila Denisova ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni'yi ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ombudsmanlar olarak insan hakları savunucuları olduklarını söyledi.

Ukrayna ile Kırım, Donbass, Azerbaycan ve göçmenler konusunda yaşanan insan hakları sıkıntılarına yönelik sürekli iletişim halinde olduklarını anlatan Malkoç, "Önemli olan insanın huzuru ve refahıdır. Ombudsmanlar halkın avukatıdır. İdare ve yöneticiler ile halk arasında hakemdirler, arabulucudurlar. Aynı zamanda ombudsmanlar kendi ülkelerindeki insan hakları konularıyla alakadar olurlar, hukukun üstünlüğünü temin etmeye çalışırlar." diye konuştu.

Ombudsmanların birbiriyle görüşmesi, fikir alışverişinde bulunması ve dayanışma içerisinde olmasının önemine değinen Malkoç, "Ukrayna'dan çok sayıda insan Antalya'ya geliyor. Burada Ukraynalıların farklı sorunları oluyor. Burada devreye giriyoruz. Her platformda Ukrayna ile iş birliği içerisinde insan hakları ihlallerini gündeme getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ermenistan'ın insan hakları ihlallerini tespit ettik"

Malkoç, Türkiye ve Ukrayna'daki göçmenler konusunda da tecrübe paylaşımı yaptıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili rapor hazırladık. Hem durum tespiti yaptık hem de önerilerde bulunduk. Önerilerin önemli bir kısmı uygulamaya konuldu. İnşallah Suriye'de bir an önce iç savaş durur ve Türkiye'deki göçmenler başta olmak üzere Suriyeliler kendi ana vatanlarına, topraklarına dönerler. Aynı temennimiz Afganistan için de geçerli. Geçen yıl Azerbaycan'a da gittik. Orada Ermenistan'ın insan hakları ihlallerini tespit ettik ve rapor hazırladık. Bu raporu BM'ye ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderdik. Buradaki insanlık suçları karşılıksız kalmamalı."

Ludmila Denisova da iki ülke arasında birçok konuda iş birliğinin olduğunu dile getirdi.

İnsan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Denisova, "Bizim vatandaşlarımızın problemi vardı. Türkiye ile çalışmamız sayesinde bu problemler gittikçe azalıyor. Mülteciler konusunda da birlikte çalışıyoruz. Türkiye'nin önemli tecrübelerinden yararlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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