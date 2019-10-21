Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Amacımız hak arama kültürünü yaygınlaştırmak"

21.10.2019 14:34

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "İdarenin denetlenebilirliğini ve şeffaflığını sağlayabilirsek Türkiye'de birçok şey kendiliğinden hallolacaktır. Özellikle bütün şehirleri dolaşıyoruz. Öğrencilerle ombudsmanlık toplulukları kuruyoruz. Amacımız, Türkiye'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmak." dedi.

Malkoç, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 100'üncü Yıl Konferans Salonu'nda düzenlenen "2'nci Türkiye Üniversite Ombudsmanlık Toplulukları Kongresi"nin açılışında, vatandaş ile idareciler arasında gerçekleştirdikleri arabuluculuk kültürünü, üniversitelerde de yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

Sivil vatandaşların idareci ile yöneticiler karşısında zayıf olduğunu ve haklarının korunması gerektiğini ifade eden Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu, idare karşısında vatandaşın hakkını, hukukunu korumak için kurulmuştur. Bir bakıma idare ile vatandaş arsında bir barış köprüsüdür." diye konuştu.

Türkiye'de yaklaşık 8 milyon üniversite öğrencisi bulunduğuna dikkati çeken Malkoç, şunları kaydetti:

"Düzgün, hukuka uygun hareket eden, ahlaklı gençlik Türkiye'nin en büyük sermayesidir, gücüdür. Biz üniversite gençliği arasında adaleti, hakkaniyeti, hak aramayı yaygınlaştırmak için ombudsmanlık toplulukları kurduk. Ombudsmanlık kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz."

Malkoç, üniversite yıllarında ombudsmanlık topluluklarında yer almış öğrencilerin, iş hayatında karşılaştığı sorunlara daha barışçıl ve uzlaşmacı yaklaşacağını dile getirdi.

Hak arama kültürüyle Türkiye'deki birçok sorunun hallolacağını vurgulayan Malkoç, "İdarenin denetlenebilirliğini ve şeffaflığını sağlayabilirsek Türkiye'de birçok şey kendiliğinden hallolacaktır. Özellikle bütün şehirleri dolaşıyoruz. Öğrencilerle ombudsmanlık toplulukları kuruyoruz. Amacımız, Türkiye'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmak." şeklinde konuştu.

Programa, AK Parti milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, Cengiz Aydoğdu ve Erol Kavuncu ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin'in yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA