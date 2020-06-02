Kamu Başdenetçisi Malkoç: "ABD'deki ırkçılığın yaygınlaşması insanlığın geleceğini karartmaktadır"
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Kamu Başdenetçisi Malkoç: "ABD'deki ırkçılığın yaygınlaşması insanlığın geleceğini karartmaktadır"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ABD'deki ırkçılığın yaygınlaşmasının, insanlığın geleceğini kararttığını belirtti.

Kamu Başdenetçisi Malkoç:
02.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:13

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ABD'deki ırkçılığın yaygınlaşmasının, insanlığın geleceğini kararttığını belirtti.

Malkoç, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un, polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Floyd'un ölümünün ardından ABD'de başlayan protesto gösterilerinde de polisin hukuk dışı müdahalesinin insani dram noktasına ulaştığını vurgulayan Malkoç, sergilenen tutum ve davranışın, ağır insan hakkı ihlali olduğunu bildirdi.

Malkoç, kamu gücünü kullanan kişilerin ve kurumların, yetkilerini, görevlerini, sorumluluklarını hukuka uygun yerine getirmelerini, "insan haklarına saygı" olarak nitelendirdi.

ABD'de yaşanan olayların, çağ dışı ırkçılık vebasından kaynaklanan bilinçli davranışlar olduğuna dikkati çeken Malkoç, Avrupa'daki ırkçılık ve ayrımcılığın insanlığı böldüğünü, hukuku, eşitliği, insan olmanın gerektirdiği haklara saygıyı yok ettiğini belirtti.

"Dünyanın huzura, barışa, adalete ihtiyacı var"

Malkoç, "Köklerini ırkçılık ve ayrımcılık vebasından alan her türlü şiddet, insanlık suçudur. Bu veba, halen tüm dünyayı tehdit eden, insan hayatı açısından son derece büyük bir risk içeren virüsten daha tehlikeli ve zararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Zulmün payidar olmayacağına, adalet, hukuk, hakkaniyet ve sağduyunun kazanacağına işaret eden Malkoç, ABD ve Avrupa'daki insan hakları savunucularını, ombudsmanları insanlığın değerini, onurunu ve haklarını korumaya davet ederek, şunları kaydetti:

"Avrupa'da yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığının artttığı bir dönemde, ABD'deki ırkçılığın yaygınlaşması, insanlığın geleceğini karartmaktadır.

Dünyanın huzura, barışa, adalete, insan haklarına ve eşitliğe ihtiyacı vardır.

Kamu Denetçiliği Kurumu olarak şuna inanıyoruz, dünyada, hukuka, adalete, insan haklarına, hakkaniyete, eşitliğe inanan ve bu değerleri savunan insanlar, bu değerleri yok sayan, bunları çiğneyenlerden, zalimlerden çok daha fazladır. Bütün mesele insan haklarını savunan, vicdan sahibi insanların haksızlığa itiraz etmeleri ve haksızlığı önleyecek cesareti göstermeleridir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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