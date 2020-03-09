Kamu Başdenetçisi Malkoç: AB ülkelerinin Yunanistan'ın suçuna ortak olmamaları gerekir (1)
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Avrupa Birliği, Şeref Malkoç, Yunanistan, Güncel

Kamu Başdenetçisi Malkoç: AB ülkelerinin Yunanistan'ın suçuna ortak olmamaları gerekir (1)

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan mültecilere yönelik Yunanistan güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahaleye ilişkin hazırlanan raporu açıkladı.

09.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:51
Kamu Başdenetçisi Malkoç: AB ülkelerinin Yunanistan'ın suçuna ortak olmamaları gerekir (1)

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan mültecilere yönelik Yunanistan güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahaleye ilişkin hazırlanan raporu açıkladı. Malkoç, "AB ülkeleri mutlaka seslerini çıkarmalıdır. AB değerlerinin nasıl ayaklar altına alındığını görmeleri, Yunanistan'ın suçuna ortak olmamaları gerekir. Bu bütün insanlığın görevidir. Eğer AB gerekeni yapmazsa ileride daha vahim, sıkıntılı olaylarla karşılaşacaktır" dedi. 

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: BM Yunanistan yetkililerini kınamaları, durdurmaları gerekiyor. İnsanlık bunu gerektiriyor. Gelip göçmenleri görmeli, bunlarla ilgili raporlarını tutup dünyaya seslerini daha güçlü bir şekilde duyurmaları sağlanmalıdır. AB ülkeleri mutlaka seslerini çıkarmalıdır. AB değerlerinin nasıl ayaklar altına alındığını görmeleri, Yunanistan'ın suçuna ortak olmamaları gerekir. Bu bütün insanlığın görevidir. Eğer AB gerekeni yapmazsa ileride daha vahim, sıkıntılı olaylarla karşılaşacaktır. Dünyada vicdan sahibi bütün insanları Yunan yetkililerin hukuksuz davranışlarını ve hak ihlallerini durdurmaya davet ediyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştık. Bu raporu başta bütün dünyadaki ombudsmanlara ve bütün insan hakları kurumlarına ve insan hakları ile ilgili parlamenterlere göndereceğiz.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Malkoç'un konuşması -Detaylar 

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLİYOR 

ANKARA - DHA 


Kaynak: DHA

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