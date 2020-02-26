Kamu Başdenetçisi Malkoç "28 Şubat'tan 2023'e Türkiye"yi anlattı

26.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:28

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler ve protokol üyeleriyle buluşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine" konulu konferans verdi.



7 Aralık Üniversitesi Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un davetli konuşmacı olarak bulunduğu konferansa, Vali Recep Soytürk, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, davetliler, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.



7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, yaptığı kısa konuşmada, 28 Şubat sürecinde genç olduğunu, yaşanan süreci iyi hatırladığını ifade ederek, "28 Şubat bbizde derin izler bırakmıştır, 28 Şubat'ın yıl dönümünde ne yapabiliriz diye düşündük. O dönemin televizyon ve gazetecilerinde darbecilere karşı hak, hukuk özgürlüğü savunan Şeref Malkoç'u davet etme karara aldık. Şeref Malkoç'a davetimizi ilettiğimizde, bu kadar hızlı dönüş yapacaklarını tahmin etmemiştik. Ülkemiz için bir değer olan Şeref Malkoç'u ağırlıyoruz" dedi.



Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'de yaşanan darbeleri ve darbelerle birlikte Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılara değindi. Malkoç 28 Şubat'ın bir darbe olduğunu ifade ederek, "Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Tansu Çiller ile birlikte kurdukları bir hükumettir. Meşru bir hükumettir, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından güven oyu almış bir hükumettir. İşte bu hükumeti Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki bur gurup anayasa dışı yollarla, hukuk dışı yollarla, cuntacılık oluşturarak, çete kurarak, mafya yöntemleriyle silah zoruyla indirmeye çalıştılar" diye konuştu.



"Okul birincisi olanlar diploma töreninde kürsüden indirildi"



Malkoç, 28 Şubat sürecinden önce televizyonlarda gazetelerde ismi açıklanmayan bir generalin gerekirse silah kullanacaklarını söylediklerini belirterek, "İsmini açıklamayan bir general gazetelerde manşet çıkıyor, gerekirse 1 milyon kişi ölecek. Üniversite sınavlarında birinci olduğu halde okullara alınmadılar. Öğrencilere zulüm edildi, bunalıma girdiler. Okulun birincisi olmasına rağmen diploma törenine çıktı, başörtülü olduğu için ağzı tıkandı. Kürsüden indirildi" dedi



Malkoç, Milli Güvenlik Kurulunda yaşananlara değindiği konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Meclis, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığın her şey Milli Güvenlik Kurulunda bitiyor. Silahların ucunda, Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Kuvvet komutanların tamamı oturmuş, Namluların arasına girip hükumete şunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın, şöyle edeceksin, dikta ediyorlar."



"15 bin asker, 60 helikopter, 250 tank milleti sindirecekler"



Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben 1960 doğumluyum, doğduğum yıl askeri eşkıyalar darbe yaptılar. Genelkurmay başkanını da hapse attılar. Başbakan ve iki arkadaşını da idam ettiler. 1971'de bir darbe daha, 10 yıl geçmiş, 1980 yılında bir darbe daha, 17 nisan cumhurbaşkanlığı seçiminde genelkurmay başkanı bildiri okuyor. Bizim istediğimizi cumhurbaşkanı seçtirmezseniz, sizi şöyle yaparız, böyle yaparız. O geçti 15 Temmuz, aman Allahım her 10 yılda bir çeteler, Türk Silahlı Kuvvetlerinde çeteler, yüz karası çeteler darbe yapmaya kalkıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 350 general var, 180'i bunlardan, Meclisi bombaladılar, cumhurbaşkanlığını bombaladılar. Cumhurbaşkanını öldürmeye kalktılar. 15 bin asker, 60 helikopter, 250 tank milleti sindirecekler. Cumhurbaşkanlığını bombalayıp milleti sindirecekler. Unuttukları bir şey var. Bu aziz Türk milleti kahramandır onu unuttular" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA