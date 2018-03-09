Kamu Baş Denetçisi Malkoç: "Birinci Hedefimiz Hak Arama Kültürünü Yaygınlaştırmak"

Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, "Birinci hedefimiz hak arama kültürünü yaygınlaştırmak" dedi.

Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, 3 günlük Brüksel temaslarının ardından Türk medya mensupları ile bir araya geldi. Avrupa Ombudsmanlık Ağı Toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gelen Şeref Malkoç, temasları hakkında basını bilgilendirdi.

Türkiye Cumhuriyetinin Brüksel'de Avrupa Birliği nezdindeki daimi temsilciliği merkezinde gerçekleşen basın toplantısına, Avrupa Birliği Daimi Büyükelçisi Faruk Kaymakçı ve Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü de katıldı.

Brüksel ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyleyen Malkoç, Brüksel'e ziyaretlerinin süreceğini ifade etti. Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Türkiye'de çok yeni bir kurum olduğunu belirten Şeref Malkoç, özellikle Belçika kamu denetçiliği kurumu ile çok verimli bir istişare gerçekleştirdiklerini belirtti. KDK kararlarına yüzde 65 uyulduğunu söyleyen Malkoç, hedeflerin Avrupa ortalaması olan yüzde 80'e ulaşmak olduğunu ifade etti.

Avrupa Parlamentosunda da temaslar gerçekleştirdiklerini söyleyen Şeref Malkoç, özellikle Afrin harekatına yönelik sorularla karşılaştıklarını belirterek, "Bu harekat konusunda Avrupalı muhataplarımızı tam olarak ikna edemesek de en azından kafalarındaki sabit düşüncelere soru işaretleri bıraktık" dedi. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Fabio Castello ile ikili görüşmede bulunduğunu aktaran Malkoç, bu görüşmenin Türkiye'nin Afrin harekatı konusundaki tezlerini daha iyi anlatmaya vesile olduğunu söyledi.

KDK olarak önceliklerinin hak arama kültürünün yaygınlaştırılması olduğunu ifade eden Şeref Malkoç, Türk Ombudsmanlığı olarak dünyadaki 7 ombudsmanlık ağına dahil olduklarını söyledi.

Türkiye'de terör suçu nedeniyle hapiste olan 80 bin tutuklu olduğunu hatırlatan KDK Baş Denetçisi Şeref Malkoç, "Cezaevlerinde herhangi bir işkence haberinin olmaması kurum olarak bizi memnun etmektedir" dedi.

Belçika'da faaliyet gösteren 40 sivil toplum ve kanaat önderi ile de bir araya geldiklerini belirten Malkoç, "Birinci hedefimiz hak arama kültürünü yaygınlaştırmak" ifadelerini kullanarak, hak arama kültürünün Avrupa'da yaşayan insanlarımız tarafından daha iyi öğrenilmesi için 2018 yılı itibariyle 8 Avrupa ülkesinde toplantılar düzenlemeye başladıklarını söyledi.

T.C. Daimi Büyükelçisi Faruk Kaymakçı ise, heyetin hem Avrupalı muhatapları hem de Belçika'daki Türk STK temsilcileri ile son derece verimli toplantılar yaptığını söyleyerek, bundan sonra da yakın çalışma içinde olacaklarını belirtti. - BRÜKSEL