HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kamu bankalarının yeni konut kredi paketine yüzde 20'ye varan indirimlerle destek

Koronavirüs gayrimenkul sektörünü de olumsuz etkilerken, kamu bankalarının yeni destek paketi kapsamında konut kredi faizlerini düşürmesiyle gayrimenkul sektörü yeniden hareketlenmeye başlıyor.

Kamu bankalarının yeni konut kredi paketine yüzde 20'ye varan indirimlerle destek
03.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:58
Koronavirüs gayrimenkul sektörünü de olumsuz etkilerken, kamu bankalarının yeni destek paketi kapsamında konut kredi faizlerini düşürmesiyle gayrimenkul sektörü yeniden hareketlenmeye başlıyor. Kampanyanın hem oturumcuya hem de yatırımcıya moral vereceğini belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "kampanya pandemi sonrasında sektörümüzü canlandıracak" dedi. Sur Yapı yeni kredi paketine tüm projeleriyle destek verdiğini, özellikle sıfır ve birinci el konutlar için kampanya kapsamında 15 yıla varan vade ile ilk 12 ay ödemesiz, aylık yüzde 0.64 faizle finansman sağlanacağını duyurdu. Kampanya dahilinde kişi başına verilecek kredi miktarının İstanbul projelerinde azami 750 bin TL olacağı da belirtildi.

Kamu bankalarının yeni destek paketine Sur Yapı, İstanbul'un iki yakasında, 10 ilçede farklı konseptlerden oluşan 13 konut projesi ve kentsel dönüşüm projesi olan Antalya Projesi ile destek olduğunu açıkladı. Sur Yapı vatandaşlara tasarruflarına dokunmadan bir yıl sonra ödemeye başlayacakları fırsatlar sunduğunu bildirdi. 'Evini seç taksitleri 13. ayda ödemeye başla' kampanyası kapsamında İstanbul ve Antalya'daki projelerden evini beğenenlerin, uygun vade oranıyla ve 13. ayda başlayan kredi ödemeleriyle ev sahibi olabileceğine dikkat çekildi.

"KAMPANYA PANDEMİ SONRASINDA SEKTÖRÜMÜZÜ CANLANDIRACAK"

Kampanyanın hem oturumcuya hem de yatırımcıya moral vereceğini belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid -19 salgınıyla geçirdiğimiz süreçte tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektörümüz de olumsuz etkilendi" dedi ve ekledi: "Pandemi süreci hem sağlık hem de ekonomi açısından bu zamana kadar insanlığın hiç deneyimlemediği bir süreç haline geldi. Hem hükümetimiz hem de Sağlık Bakanlığımız bu pandemi sürecini dünyada en iyi yöneten ülkelerden birisi oldu şüphesiz. Çok erken ve ciddi tedbirlerle sağlık konusunda son derece başarılı bir yönetim sergilenmiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, bütün emeği geçen sağlık teşkilatımıza herkese minnettarız bu anlamda. Ekonomi yönetimimizin de pandemi sürecinde aldığı hızlı tedbirlerle birlikte krize izin vermeden geçirmemiz sağlandı. Şimdi de ekonomiyi tekrar hızlandıracak tedbirler hızlıca alınıyor.

Bu süreçle birlikte genel ekonominin tamamında aşağı yukarı 3 aylık bir durma hali oldu tabi. Bu bizim sektörümüze de tam manasıyla yansımış vaziyette. Yani inşaatların durması, satışın durması, satış ofislerinin, merkez ofislerinin ve birçok fonksiyonun kapanmış olması 3 aydır ciddi bir duraksama, ciddi bir iş kaybına sebep oldu. Fakat bu dönemin önemli bir artısı aslında yıllardır sektör olarak anlattığımız konforlu yaşam alanları, çevre düzenlemelerinin, uzmanlıkla tasarlanan balkonların, terasların, geniş bahçelerin, ev içi çok fonksiyonlu kullanım alanları gibi hususların ne  kadar hayati olduğunun da hep beraber evlerimizde kaldığımız süre boyunca tecrübe edilmesi oldu. Bir anlamda var olan bir ihtiyaçlar dizisi insanlar tarafından tecrübe ile fark edilmiş oldu. İnsanlar ev ile ilgili ihtiyaçlarını evinin nasıl olması gerektiğini daha fazla sorgulamaya başladı, böylece aslında birikmiş daha rafine bir talep oluştu.Şimdi konuttaki yeni destek kredisi ile birlikte bu ertelenmiş talebin sektörümüze ivme katacağına inanıyorum. Kampanya dahilinde biz de Sur Yapı olarak tüm projelerimizde uygulamaya koyduğumuz oldukça avantajlı bir ödeme planı hazırladık. Özellikle sıfır ve birinci el konutlar için avantajlı olan kampanyamız kapsamında 15 yıla varan ve 12 ay ödemesiz, aylık yüzde 0.64 vade imkanı sunacağız."

"EV ALMANIN TAM ZAMANI!"

Z. Altan Elmas şunları söyledi; "Şu anda yapı ruhsatlarında yüzde 23.8 azalma, iskanlarda ise yüzde 32,2 azalmanın mevcut olduğunu görüyoruz. Rakamlar, artan talebe arzın yetmeyeceğini ve fiyatların önümüzdeki aylarda artacağını bize gösteriyor. Sadece İstanbul'da site içi konutlarda Ocak- Nisan 2020 dönemi arası yüzde 25 lik bir stok erimesi oldu. Mevduat, altın ve döviz yatırımı ile finansal getiri sağlayanlar, gayrimenkulün en güvenilir liman olduğunun bilincinde, sağlam bir yatırım aracı olan gayrimenkule dönerek ayrı bir fırsat elde edebilecekler."

"VATANDAŞLAR TASARRUFUNA DOKUNMADAN EV SAHİBİ OLACAK"

 Altan Elmas; " Kampanya dahilinde Antalya projemizde yüzde 10 indirimle satışa sunulan dairelerimizde yüzde 10 peşinat uygulanacak ve kalan yüzde 90'lık kısım ise 0.64 vade uygulanarak 180 ay sabit taksitlendirilecek. Üstelik ilk 12 ay taksit ödemeyerek belirsizlik riskini de ortadan kaldıracak. Antalya projemizde bu ödeme planı için yüzde 10 indirim uygulayacağız. İstanbul projelerimizde ise mevcut kredi imkanlarına ek yüzde 20 indirim veriyoruz. İstanbul'da satışa sunulan projelerimizde yüzde 20'lik peşinat ve kalan yüzde 80'lik kısma ise yüzde 0.64 vade ile 180 ay sabit taksit uygulanacak. Üstelik ilk 12 ay taksit ödenmeyecek. Vatandaşlarımız tasarruflarına dokunmadan bir yıl sonra ödemeye başlayacakları bu imkandan yararlanabilirler." diye konuştu.

"TÜM DÜNYAYA REFERANS BİR PROJENİN İLK ETABINDA TESLİMLERE BAŞLADIK"

Antalya projesinin, gerek kentsel dönüşüm modeliyle gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini belirten Altan Elmas; "Antalya projemiz, Türkiye'nin İstanbul'dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya'nın değerine değer katıyor. Dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor. Projemiz, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecindeki uygulanan model anlamında uluslararası bilinirliğe sahip referans bir proje oldu. Sur Yapı olarak Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği tüm güçlüklere bu zor süreçte bahane değil, çözüm ürettik. Antalya'da 70 bin kişinin yaşayacağı geleceğin akıllı şehrini inşa etmeye devam ettik. Yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı Park Etabı'nda teslimlere başladık. Sur Cadde ve Turkuaz etaplarımız ise eş zamanlı yükselmeye devam ediyor.Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen projemizin teslimlerine başlamanın gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"DÜNYANIN HER YERİNDEN VATANDAŞ MEGA PROJEDEN ALIM YAPTI"

Elmas, "Antalya Projemiz, gerek kentsel dönüşüm modeliyle gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil ediyor. Türkiye'nin İstanbul'dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya'nın değerine değer katarak dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor. Projemiz, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecindeki uygulanan model anlamında uluslararası bilinirliğe sahip referans bir proje oldu. İnşa ettiğimiz mega şehir, bugüne kadar Amerika, Kore, Rusya, Almanya, Azerbaycan, Norveç, İngiltere, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Filistin gibi 29 farklı yabancı ülke vatandaşı ve Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, Belçika, Danimarka, Kanada, Yunanistan, Avusturalya, Portekiz gibi 27 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşları projemizden alım gerçekleştirdi." diye konuştu.

"TAKSİTLERİN ÖDENMESİ BİR YOL SONRA BAŞLIYOR"

Sur Yapı, İstanbul'da teslime hazır projeler de kampanya kapsamında İstanbul'un iki yakasındaki 13 konut projesinde ilk sene taksitsiz ve ara ödemesiz ev sahibi olacak konut alıcılarının, kamu bankaları tarafından açıklanan yeni destek kredisi ile evini alıp taksitleri ödemeye tam bir yıl sonra başlayacağını açıkladı. Sur Yapı şu bilgileri verdi; "Açıklanan paket kapsamında İstanbul projelerinde kişi başına verilecek kredi miktarı azami 750 bin TL olarak uygulanacak. Yüzde 20 indirimle satışa sunulan tüm İstanbul projelerinde, yüzde 20 peşinat dahilinde ilk 12 ay ödeme yapılmayacak. 13'üncü aydan itibaren kalan yüzde 80'lik kısma ise yüzde 0.64 faizle 180 ay vade uygulanacak. Örneğin; Sultanbeyli'de bulunan ve hemen taşınmaya müsait Gölbahçe Evleri projemizde 150 m² 3+1 bir daire için liste fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim uyguluyoruz. Liste fiyatı 900 bin TL olan daire indirim sonrasında 720 bin TL'ye gelmiş oluyor. Bu fiyat üzerinden yüzde 20 peşinat alıyoruz. Kalan yüzde 80 lik kısım için ise ilk 12 ay taksit ödemeksizin, kalan aylarda ise aylık 7.733 TL sabit taksit ödeyerek ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz."

SUR YAPI KAMPANYA DETAYLARINI ŞÖYLE AÇIKLADI;

Sur Yapı, kampanya kapsamındaki İstanbul projeleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı;

"İstanbul Avrupa yakasında yer alan Bahçeyaka Ispartakule, Topkapı Evleri, Tempo City, Mirage Rezidans.

İstanbul Anadolu yakasında yer alan Sancaktepe Lavender, YeşilMavi Maltepe, Muhit Sancaktepe, Excellence Koşuyolu, Şehir Konakları, Gölbahçe Evleri, İlkbahar, Tilia ve Exen İstanbul.

İstanbul Sancaktepe'de yer alan; Lavender Projesi ve Gölbahçe Projesi; Sultanbeyli'de İlkbahar Projesi; Güneşli'de yer alan, Mirage Rezidans gibi bitmiş projelerinde hemen taşınma söz konusu. Kampanya kapsamında bu projelerde yüzde 20 indirim uygulanacak ve yüzde 20'lik peşinat sonrasında kalan yüzde 80'lik kısma ise 180 aya varan yüzde 0.64 vade oranıyla kredi kullandırılıp, ilk 12 ay taksit ödenmeyecek.

Sur Yapı Antalya Projesi de kampanyaya dahil Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirilen, Avrupa'nın 'en büyük' kentsel dönüşüm projesi olan Antalya projesinde de ilk sene taksitsiz, ara ödemesiz bir fırsat sunuyor. Antalya projesi için uygulanacak ödeme planında ise kişi başına verilecek kredi miktarı azami 500 bin TL olacak. Yüzde 10 indirimle satışa sunulan dairelerde yüzde 10 peşinat uygulanacak ve ilk 12 ay ödemesiz olacak. Kalan yüzde 90'lık kısım ise 0.64 vade uygulanarak 180 ay sabit taksitlendirilecek. Örneğin; Antalya Projesi'nin Sur Cadde etabında 60 m² 1+1 bir dairenin liste fiyatı 236 bin TL'dir. Liste fiyatı üzerinden yapılan yüzde 10 indirim sonrasında daire 212.400 TL'ye gelmektedir. Kampanya kapsamında öncelikle 21.240 TL peşinat alınmakta (ev bedelinin yüzde 10 luk kısmı), kalan tutar ise ilk 12 ay taksit ödemeksizin 13. Aydan itibaren aylık 1.948 TL dir. Sur Yapı Antalya'da Park Etabında hemen teslim avantajı bulunan evler için de kampanya aynı koşullarla geçerli olacak. Vade farksız ödeme planları da kampanya kapsamında… Kampanya kapsamında tamamı peşin ödemelerde kredili planda olduğu gibi İstanbul projelerinde yüzde 20, Sur Yapı Antalya projesinde yüzde 10 indirim uygulanacak.

Gerek İstanbul gerekse Antalya projelerinde vade farksız ödeme seçenekleri de kampanyaya dahil edildi. İstanbul projelerinde yüzde 35 peşinat 6. 12. ve 24. aylarda yüzde 10 vade farksız ara ödeme ve kalan tutar için 48 ay vade farksız taksit imkanı ile liste fiyatları üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Antalya projesinde de yine yüzde 35 peşinat 6. 12. ve 24.aylarda yüzde 10 vade farksız ara ödeme ve kalan tutar için 48 ay vade farksız taksit imkanı sunulacak."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Ekonomi
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Ekonomi
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Ekonomi
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Ekonomi
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Ekonomi
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ekonomi
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Mehmet Çetin Fatih Sultan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz İrem Derici Demet Akalın Haldun Dormen
Spor Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Rusya Antalya
Şu an buradasınız: Kamu bankalarının yeni konut kredi paketine yüzde 20'ye varan indirimlerle destek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 14:58:28. #1.15#
title