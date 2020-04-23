Kamu bankalarının destek paketi vatandaşa "ilaç" gibi geldi
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Kamu bankalarının destek paketi vatandaşa "ilaç" gibi geldi

LEVENT KİŞİ/MUSTAFA KURT/YALÇIN ÇELEN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin hedeflendiği Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri doğrultusunda kamu bankalarının sunduğu "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi", vatandaşa adeta ilaç gibi geldi.

23.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:37
Kamu bankalarının destek paketi vatandaşa 'ilaç' gibi geldi

LEVENT KİŞİ/MUSTAFA KURT/YALÇIN ÇELEN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin hedeflendiği Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri doğrultusunda kamu bankalarının sunduğu "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi", vatandaşa adeta ilaç gibi geldi.

Kamu bankalarının hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilerini finansal açıdan desteklemek için hayata geçirdiği destek paketi, temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynuyor. Halk Bankası ve Ziraat Bankası gibi Vakıfbank da 10 bin liraya kadar 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor.

"Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"ne internet üzerinden başvuru yapılabiliyor, onaylanması durumunda şubeye dahi gitmeden internet bankacılığı ya da ATM aracılığıyla kredi kullanılabiliyor.

"Bana ilaç gibi geldi"

Antalya'nın Alanya ilçesinde hizmet sektöründe danışman olarak çalışan Mert Küçükgöçmen, AA muhabirine, nakit sıkıntısı nedeniyle paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

İnternetten dolaşırken Vakıfbank'ın web sitesinde devletin destek paketini gördüğünü anlatan Küçükgöçmen, "İnternetten başvuru yapılabileceği belirtiliyordu. Ben de başvurumu yaptım. Beş gün içinde de onayı geldi. Bu beni çok sevindirdi. Sağ olsunlar tüm ihtiyaçlarımı bu parayla karşıladım. Bana ilaç gibi geldi." dedi.

Kredi çekerek torunlarını sevindirdi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan emekli Ahmet Turan Gürel da sunulan kredi avantajından haberdar olduktan sonra gerekli başvuruyu yaptığını dile getirdi.

Reklamda 3 bin ile 10 bin lira arasında ihtiyaç kredisi verildiğini görünce mutlu olduğunu aktaran Gürel, şöyle konuştu:

"İhtiyacım olan 5 bin lira kredi çekmeye karar verdim. Yaşım gereği dışarı çıkmam kısıtlı. Bu nedenle şubeye gitmeden internet üzerinden başvurumu yaptım. Kısa sürede kredim onaylandı, hesabıma yatırıldı. Altı ay sonra ödemeye başlayacağım uygun faiz oranındaki kredinin bir kısmıyla evin ihtiyaçlarını giderdim, kalanını ise torunlarıma ayırdım. Kredi parasıyla küçük torunuma doğum günü hediyesi, büyük torunuma ise oyuncak aldım. Allah'ımıza hamdolsun, devletimiz ve milletimiz var olsun. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgınla mücadeleyi devletimiz çok iyi bir şekilde sürdürüyor. Her şey çok şeffaf ve halkımız için herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapıyor."

"Tanıdıktan almak istesem bu şartlarda alamazdım"

Isparta'da yaşayan infaz koruma memuru emeklisi 63 yaşındaki Nihat İpsara da destek kredisinden 5 bin lira yararlandığını kaydetti.

Evinin balkonuna korumalık yaptırmak istediği için toplu paraya ihtiyacı olduğuna değinen İpsara, bu nedenle destek kredisini kullandığını ifade etti.

Kredinin, taksitlerinin altı ay sonra ödenmeye başlamasının kendisine cazip geldiğini vurgulayan İpsara, "Parayı aldım ama salgın geçtikten sonra evimin balkonunu kapatacağım. Bankadan aldığım parayı bir tanıdıktan istesem bu şartlarda alamazdım. Bize bu imkanı tanıdığı için devletimizden Allah razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kamu bankalarının destek paketi vatandaşa 'ilaç' gibi geldi

Kaynak: AA

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