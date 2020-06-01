Kamu bankalarından yeni kredi paketi Kamu bankaları konut, taşıt, mobilya ve tatil gibi kategorilerde 4 yeni kredi paketi hazırladı.

Kamu bankaları konut, taşıt, mobilya ve tatil gibi kategorilerde 4 yeni kredi paketi hazırladı.

1 Haziran itibarıyla Türkiye'de yeni normalleşme başladı. Kamu bankaları ise bu süreçte konuttan taşıta, mobilyadan tatile kadar 4 yeni kredi paketi hazırlandı. Buna göre; konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak. Yerli üretim sıfır otomobilde yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacaklara yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek Seyahat acentelerinden tatil paketi satın alacak müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.

Konut kredisinde müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırıldı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük peşinat oranı uygulanacak.

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran'dan itibaren Şubelerimize yapılabilecek.

Taşıt kredisi paketi

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi kullandırılacak.

İkinci el taşıt kredisi

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek. Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren yapılabilecek.

Sosyal hayatı destek paketi

Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla; yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla; asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran'dan itibaren yapılacak.

Tatil destek paketi

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla; bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.

Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0,67 oranına denk geliyor.

Seyahat acenteleri ile anlaşmalar yapılacak anlaşmalarla vatandaşlarımıza tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacak. Üye işyeri kampanya anlaşması yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacak.

Tatil Destek Kredi Paketi'ne başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA