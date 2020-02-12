Kamu bankalarından Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'nin hisse devrine ilişkin açıklama

12.02.2020 20:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:12

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, Türkiye Varlık Fonu koordinasyonunda, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'nin ortaklık ve sermaye yapısında değişikliğe gidilmesi kararı alındığını bildirdi.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu bankaların ortaklığında eylül ayında 21 milyon TL sermaye ile Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'nin kurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Gelinen noktada Türkiye Varlık Fonu koordinasyonunda şirketin ortaklık ve sermaye yapısında değişikliğe gidilmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda, Türkiye Varlık Fonu'na hisse devir süreci başlatılmış olup PTT AŞ tarafından yetkili mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra hisse devir süreci başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA