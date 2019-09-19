Kamu bankalarından Platform Ortak Kartlı Sistemler'e ilişkin açıklama

Kamu bankalarından Platform Ortak Kartlı Sistemler'e ilişkin açıklama

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'ye yüzde 33,33'lük pay oranı ile iştirak edecek.

19.09.2019 19:24
Kamu bankalarından Platform Ortak Kartlı Sistemler'e ilişkin açıklama

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'ye yüzde 33,33'lük pay oranı ile iştirak edecek.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamalarda, 21 milyon TL sermayeli Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ'ye yüzde 33,33'lük pay oranı ile iştirak edilmesine karar verildiği, şirkete tüzel kişilik kazandırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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