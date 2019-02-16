Kamu Bankalarından Ortak Refleksler

Kamu bankalarında ortak çalışma anlayışı yerleşiyor. Ortak ATM, ortak kart ve kredi kartı borcu yapılandırmalarında atılan adımlarla hem finansal kamu bütünlüğü sağlanıyor hem de daha iyi hizmet veriliyor.

Bankacılık sektöründeki genel birliktelik son dönemde artış gösteriyor. Bunların içerisinde en büyük örneği kamu bankaları gösteriyor. Özellikle son dönemde alınan kararlarla yapılan ortak çalışmalar bunu gözler önüne seriyor.

Ortak ATM adımı

2018 yılının Temmuz ayında devlet bankalarında 'ortak ATM' dönemiyle Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım müşterileri, bu bankaların tüm ATM'lerini işlem limitleri dahilinde hiçbir ücret ödemeden kullanmaya başlamıştı. Gelinen son noktada bir kamu bankasından alınan bilgiye göre süreç sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Protokolde yer alan bankalar, 13 milyonu aşan kredi kartı sayıları ve 55 milyonu geçmiş banka kartlarıyla POS terminallerinin de ortak kullanıma açılması ile de önemli bir maliyet kalemi minimize edildi.

Ortak kart projesi

Kamu bankaları üzerindeki yeni girişim ise ortak kart projesi. Yakın dönemde telaffuz edilmeye başlanan proje ile tasarruf ve etkin operasyon gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Konuyla ilgili son gelişmeler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin üçüncü toplantısında ele alındı. Toplantıda hem söz konusu ortak ATM hem de ortak kart projelerine ilişkin süreçlerin detayları görüşüldü.

Kredi ve kredi kartı borç yapılandırmaları

Yakın geçmişte kamu bankalarının ortak çalışmalarından bir diğeri ise kredi kartı borcu yapılandırmalarında oldu. Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankaları kredi kartı borçlarına ilişkin kredi paketlerini duyurdu. Buna göre Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gecikmeye düşen kredi ve kredi karı borçlularına 24 ve 60 aya kadar vadeli 1,10'dan başlayan faizlerle borç yapılandırma kredisi vermeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA