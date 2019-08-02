Kamu bankaları konutta vadeleri 180 aya çıkardı

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank konut kredilerinde vadeleri 120 aydan 180 aya çıkardı. Kamu bankalarının konut kredi faiz oranlarını yüzde 0,99'a çekmesi ve vadeyi 15 yıla çıkarması kira öder gibi ev sahibi olmanın yolunu açacak.