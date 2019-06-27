Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank imar barışı ödemelerinde yoğunluk yaşanmaması için hafta sonunda da açık kalacak.

Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank imar barışı ödemelerinde yoğunluk yaşanmaması için hafta sonunda da açık kalacak.

Kaynak: Dunya.com

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