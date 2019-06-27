Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank imar barışı ödemelerinde yoğunluk yaşanmaması için hafta sonunda da açık kalacak.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank imar barışı ödemelerinde yoğunluk yaşanmaması için hafta sonunda da açık kalacak.
Kaynak: Dunya.com
Gambiya'nın eski lideri cinsel saldırıyla suçlanıyor! Güzellik kraliçesi 'Bana da tecavüz etti' dedi
Uçak krizini fırsata çeviren kadın girişimci, yetiştirdiği şeker otunun kilosunu 100 dolardan ihraç ediyor
Son Dakika Haberleri