İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Kamu bankaları dışında adeta diğerleri kepenkleri kapatmış vaziyette. Sanki bizlerin de kepenkleri kapatmasını dört gözle bekliyorlar." dedi.

Bahçıvan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 7. Olağan Meclis Toplantısında, geleneksellikle geleceği birbirine bağlama noktasında Kahramanmaraş'ın önemli bir model olduğunu, Türkiye'nin de ihtiyacı olan modelin bu olduğunu belirtti.

Son dönemdeki ekonomik gelişmelere değinen Bahçıvan, Türkiye'nin karamsarlıktan iyimserliklere doğru çok hızla dönebilen bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2019'da tekrar kendini toparlayabileceğini sadece ümit etmediğini bunun işaretlerini de aldığını ifade eden Bahçıvan, "Şu anda alınan tedbirler en azından tahribatı parça parça da olsa giderme anlamında işaretlerini veriyor. Hepimiz için ciddi bir sıkıntı olan döviz dengesizliği, in çıklar daha bir dengeye oturmuş durumda. Yüksek enflasyon birkaç ay sonra belirli bir dengeye oturmuş olacak." dedi.

Sektörün temel probleminin bankacılık olduğunu ve Türk bankacılık sisteminin bu dönem boyunca çok iyi bir sınav veremediğini dile getiren Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Kamu bankaları dışında adeta diğerleri kepenkleri kapatmış vaziyette. Sanki bizlerin de kepenkleri kapatmasını dört gözle bekliyorlar. Sefayı ve zenginliği bankalarla beraber paylaştık. Her zengin ve bereketli dönemin belli zorlu dönemleri olabilir. İş ortaklığı bunu gerektirir. Yol arkadaşlığı ve sağlam dostluklar bunu gerektirir. Maalesef Türk bankacılık sektöründe sefa varken beraberiz ama zorluk ve cefa varken yalnızsınız anlayışının çok net bir şekilde kendini ortaya koyduğunu görmekteyiz. Bu ülke bu imkanları ve zenginliği reel sektör üzerinden kazanmadı. Maşallah anlı şanlı karları her sene her çeyrekte görmekteydi bankacılık kesimi. Kendilerinin yaptığı bir takım hatalı davranışları, kendilerinin yapmış olduğu bir takım yanlış kredi kullandırmalarının bedelini reel sektör üzerinden ödetmeye çalışmak tek kelimeyle insafsızlıktır."

"Ankara da bunun farkında"

Bankacılık sektörünün hatalarını en kısa sürede gözden geçireceğine inandığını ifade eden Bahçıvan, bankacılık sisteminin kendini göstermesi gereken dönemde iyi bir görüntü veremediğini belirtti.

Bahçıvan, şöyle devam etti:

"Şu anda hepimizin ihtiyacı olan daha moral, daha fazla geleceğe ümitle bakabilme iyimserliği ama her gün bir bankacının yarınlarla ilgili ortaya koyduğu negatif söylemler, negatif beklentiler, farklı farklı felaket senaryoları en moralli sanayici bile, en moralli tüccarı bile ister istemez bir soru işaretine, gelecekle ilgili negatif duruma sokuyor. Bununla ilgili uyarılarımızı yapıyoruz. Ankara da bunun farkında. Bizim için 2019'da olumlu çıkışlara eğer finans dünyası da kendini değiştirip ayak uydurursa inşallah yılın üçüncü ve dördüncü ayından sonra ben düzelmenin ve toparlanmanın olabileceği bir dönemin işaretlerini verebileceğini düşünüyorum."

Bahçıvan, Türkiye'nin her zaman parayı bulabilecek ve yabancı yatırımcı çekebilecek bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye hiçbir zaman borcunun üzerine yatmamış ve hiçbir zaman borcunu inkar etmemiş bir ülkedir. Dünyada aldığı borca Türkiye kadar sadık olan bir başka ülke yok." diye konuştu.

"Bu ülkeye döviz kazandırmak çok önemli"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise dün itibaıyla ihracatın 160 milyar doları geçtiğini, 170 milyar dolarlık bir hedefe vardığını, ona da çok yaklaştıklarını söyledi.

Bu sene yine bir rekor beklendiğini dile getiren Öksüz, ihracatın ekonomi açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Bunun önemini özellikle altıncı aydan sonra hep beraber yaşadıklarını, son üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını da hep beraber gördüklerini dile getiren Öksüz, "Pozitif katkıyı ihracat ve üretim sektörlerinden sağladık. Tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak 10,5 milyar dolarlık bir ihracatla seneyi kapatacağız. Hazır giyimle birlikte düşündüğümüze dahil ettiğimizde ve deri mamullerini de buna kattığımızda 28 milyar dolarlık bir ihracatımız söz konusu. En güzel tarafı da net ihracatçı olmamız. Buna daha çok önem veriyorum. Bu ülkeye döviz kazandırmak çok önemli. Bu konuda da en önemli sektörüz. Bununla da ne kadar gurur duysak azdır. 15 milyar dolar her yıl ülkeye net döviz getiren bir sektörüz." diye konuştu.

Toplantıda, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun ile KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz de konuşma yaptı.

