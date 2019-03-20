Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ve Türk Kızılayı'nın bu yıl ortaklaşa sekizincisini düzenlendiği geleneksel "Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyası başladı.



Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, üniversitenin Farabi Kampüsü Spor Salonu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasında yaptığı açıklamada, 8'incisi düzenlenen kampanyanın önemli başarıya imza attığını söyledi.

"Burada ihtiyacı olan hastalarımıza ulaştırmak için kan bağışında bulunuyoruz." diyen Bektaş, şöyle konuştu:

"Kan ihtiyacı olanların ihtiyacını karşılamanın ne anlama geldiğini Zonguldak iyi biliyor. Çünkü Zonguldak maalesef sürekli olağanüstü olaylarla gündeme gelen ve sürekli paylaşması gereken acıları yaşayan bir şehrimiz. Bu özelliğinin de bir sonucu olarak bu tip kampanyalara Zonguldak ilgi duyuyor. Kitlenin, vatandaşın, halkın sosyal konulara ilgisinin Türkiye ölçeğinde öne çıktığı bir şehirdeyiz. Keşke böyle vesileler hiç olmasa ama bu duyarlılık önemli. Herkesin bir nebze de olsa yarayı sarmakta katkıya koşması önemli bir duygudur. Bu anlamda hemşehrilerimize, öğrencilerimize, kampanyayı bu aşamaya getiren Türk Kızılay'ı ve üniversite işbirliğine teşekkür ediyoruz."

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çuhalı, Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Başkanı Aydın Ergenç ve protokol üyeleri, Türk Kızılayı'nın yaptığı çalışmaların bulunduğu resim sergisini ve kan bağışının yapıldığı alanı gezdikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA