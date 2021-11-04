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Kampüsümüzü Temiz Tutalım Etkinliği Gerçekleşti

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Kampüsümüzü Temiz Tutalım Etkinliği Gerçekleşti

Kampüsümüzü Temiz Tutalım Etkinliği Gerçekleşti Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, 3 Kasım 2021 tarihinde Üniversitemiz yerleşkesinde 'Kampüsümüzü Temiz Tutalım' etkinliği düzenledi.

Kampüsümüzü Temiz Tutalım Etkinliği Gerçekleşti Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, 3 Kasım 2021 tarihinde Üniversitemiz yerleşkesinde 'Kampüsümüzü Temiz Tutalım' etkinliği düzenledi.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Burçin Ölçücü, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenci temsilcisi öncülüğünde gerçekleşen etkinlikle, kampüs alanındaki çöpler temizlendi. Etkinlik, temiz bir kampüs için bilgilendirme yapılmasının ardından sona erdi.

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