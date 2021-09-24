KAMPÜSTE AŞI STANDINI KONSER ALANINA ÇEVİRİP, MÜZİKLE AŞIYA DAVET ETTİLER - Haberler
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KAMPÜSTE AŞI STANDINI KONSER ALANINA ÇEVİRİP, MÜZİKLE AŞIYA DAVET ETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kampüsünde kurulan aşı standında, sağlık bölümü öğrencileri hem konser verdi, hem de aşı olmayan veya aşı karşıtı olan öğrencileri aşıya davet etti.

VAN (DHA) - VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kampüsünde kurulan aşı standında, sağlık bölümü öğrencileri hem konser verdi, hem de aşı olmayan veya aşı karşıtı olan öğrencileri aşıya davet etti. YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, öğrencileri bilgilendirip aşı için kurulan standın fayda sağladığını ve bir haftada yaklaşık 300 kişinin aşı olduğunu söyledi.

Van YYÜ Tıbbi Danışma Kurulu tarafından alınan kararla, kampüste aşı olmayan veya aşı karşıtı olan personel ve öğrencilerin aşılama oranlarını artırmak için stant kuruldu. Sağlık bölümlerinde okuyan öğrenciler, alanda, şarkılar söyleyerek aşı daveti yaptı. Standa gelen öğrenciler de bir yandan müzik dinledi, bir yandan da aşı oldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli öncülüğünde senatoda aldıkları kararlar doğrultusunda bir komisyon kurduklarını ve insanları aşıya daha fazla yönlendirilebilmek için değerlendirme yaptıklarını söyledi. Prof. Dr. Tüfenkçi, yüz yüze eğitimde var olan tedbirleri anlatmak, aşıya yönlendirmek ve aşıyla ilgili bilgilendirme için kurulan 2 stantta öğrencilerin, eğitmenleriyle birlikte görev aldıklarını ve aşılama çalışmalarına başladıklarını söyledi.

'MÜZİK AŞILAMA ÇALIŞMALARINI ETKİLEDİ'

Öğrencileri bilgilendirerek müzik eşliğinde aşı davetinin olumlu sonuç verdiğini anlatan Prof. Dr. Tüfenkçi, "Şu ana kadar 300 kişiye yakın aşılama yaptık. Önümüzdeki günlerde daha fazla bir öğrenci potansiyeliyle karşılaşacağız. Aşılama sayısının 2-3 katına çıkacağına inanıyorum. Müzik aşılama çalışmalarını etkiledi. 'Müzik ruhun gıdası' derler burada da bunun örneğini gördük. Bunlar yeterli değil daha fazlasını yapmamız lazım. Buraya gelen çocuklarımız bize birer emanet. Bu emanetleri sağlık, bilimsel ve donatı anlamında çok iyi yerlere götürmek için büyük çabalar gösteriyoruz" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN TOPLUMA ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUZ'

Van YYÜ Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Hüseyin Güdücüoğlu ise aşılama standını konser alanına çevirdiklerini söyledi. Üniversite öğrencilerinin gönüllü olarak aşı olmalarını amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Güdücüoğlu, "Öğrencilerimizin topluma öncülük etmeleri bizim için çok önemli. Çünkü üniversiteyi kazanıp gelmiş gençlerimiz. Asıl öncülerimizin bu öğrenciler ve gençler olmasını istiyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam edecek. Fakültelerdeki hocalarımız da bu konuda çok duyarlılar. Aşı olmayan öğrencileri bizlere yönlendiriyorlar. Biz öğrencilerimize, gençlerimize çok güveniyoruz. Bu yüzden bu standı kurduk. Çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam ediyor. Öğrencilerimiz de çok ilgili" diye konuştu.

'5 DİLDE AŞIYA DAVET EDİLİYORLAR'

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hatice Ateş ise 'Ebelik ve Hemşirelik Bölümü'nden 200'e yakın öğrencinin, üniversitedeki diğer öğrencileri aşıya davet için çabaladığını söyledi. Aynı zamanda üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenciler için de 5 dilde aşı daveti yaptıklarını anlatan Ateş, "Müzik tabi ki çok etkili oldu. Şu anda Ebelik ve Tıp Fakültesi bölümünden 2 öğrencimiz şarkı söyleyerek, müzikle öğrencileri aşıya davet ediyor. Aşı müzikle beraber hem sağlık hem sanat hem kültür güzel bir yapı taşı ortaya çıktı" dedi.

'HALAYA DEĞİL AŞI SIRASINA GİRDİK'

Üniversite öğrencileri ise canlı müziğin dikkatlerini çektiğini ve alandaki aşı standının iyi olduğunu söyledi. Eczacılık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Yunus Emre Çetinkaya, "Yemekhaneye gittiğimde müzik sesi duydum. Yanında da aşı standının olması dikkatimi çekti. Normalde başka yerde müzik çaldığı zaman halaya girilir, burada aşı sırasına giriliyor" dedi.

Projede yer alan Sağlık Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi İranlı Müjgan Ervari ise aşı olmayanları ve aşı karşıtı olanları davet ettiklerini söyledi.

KAMPÜSTE AŞI STANDINI KONSER ALANINA ÇEVİRİP, MÜZİKLE AŞIYA DAVET ETTİLER

KAMPÜSTE AŞI STANDINI KONSER ALANINA ÇEVİRİP, MÜZİKLE AŞIYA DAVET ETTİLER

KAMPÜSTE AŞI STANDINI KONSER ALANINA ÇEVİRİP, MÜZİKLE AŞIYA DAVET ETTİLER

KAMPÜSTE AŞI STANDINI KONSER ALANINA ÇEVİRİP, MÜZİKLE AŞIYA DAVET ETTİLER

KAMPÜSTE AŞI STANDINI KONSER ALANINA ÇEVİRİP, MÜZİKLE AŞIYA DAVET ETTİLER

KAMPÜSTE AŞI STANDINI KONSER ALANINA ÇEVİRİP, MÜZİKLE AŞIYA DAVET ETTİLER

KAMPÜSTE AŞI STANDINI KONSER ALANINA ÇEVİRİP, MÜZİKLE AŞIYA DAVET ETTİLER

KAMPÜSTE AŞI STANDINI KONSER ALANINA ÇEVİRİP, MÜZİKLE AŞIYA DAVET ETTİLER

KAMPÜSTE AŞI STANDINI KONSER ALANINA ÇEVİRİP, MÜZİKLE AŞIYA DAVET ETTİLER

KAMPÜSTE AŞI STANDINI KONSER ALANINA ÇEVİRİP, MÜZİKLE AŞIYA DAVET ETTİLER

KAMPÜSTE AŞI STANDINI KONSER ALANINA ÇEVİRİP, MÜZİKLE AŞIYA DAVET ETTİLER

KAMPÜSTE AŞI STANDINI KONSER ALANINA ÇEVİRİP, MÜZİKLE AŞIYA DAVET ETTİLER

KAMPÜSTE AŞI STANDINI KONSER ALANINA ÇEVİRİP, MÜZİKLE AŞIYA DAVET ETTİLER
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