Kampüse hoş geldiniz etkinleri iptal edildi

12.10.2019 11:31

18 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan "Kampüse Hoş geldin" etkinlikleri ileri bir tarihe ertelendi.



Düzce Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; "Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden terör örgütlerini ülkemizin güney sınırından söküp atmak ve sınırlarımızı güvence altına almak amacıyla şanlı ordumuzun başlattığı 'Barış Pınarı Harekatını' Üniversitemiz olarak canı gönülden destekliyoruz. Bu kapsamnda,16-18 Ekim 2019 tarihlerinde Üniversitemiz Meraklılar Topluluğu öncülüğünde gerçekleştirilecek olan Kampüse Hoş Geldin Etkinlikleri, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen 'Barış Pınarı Harekatı' dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ülkemizin bekası ve güvenliği için canlarını hiçe sayarak azimle mücadele eden Mehmetçiklerimize bir kez daha zaferler diliyor, harekatın ülkemize ve bölgemize barış ve huzur getirmesini temenni ediyoruz" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA