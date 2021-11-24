Araştırma Merkezleri

KAMPÜS KOLEJİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİK

Üniversitemiz Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik olarak, üniversite tercihlerinde rehberlik edebilmek amacıyla düzenlenen lise ziyaretleri kapsamında Keçiören Kampüs Koleji öğrencileriyle bir araya geldik.

Yaklaşık 70 kişilik öğretmen ve öğrenci grubuyla Üniversitemizi ziyaret eden Kampüs Koleji'ne, Üniversitemizi yakından tanımaları ve merak ettikleri sorulara yanıt bulmaları amacıyla, eğitim dili, yurt ve burs olanakları, çift ana dal ve yan dal imkanı, Erasmus+ anlaşmaları, öğrenci değişim programları, sosyal ve kültürel olanaklar hakkında Tanıtım Şube Müdür Yardımcısı Aslı Uyur Öztürk tarafından bilgi verildi.

HUKUK VE MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ TANITILDI

Merkez Kampüs Kırmızı Salon'da düzenlenen etkinlikte; Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Zeynep İstemi ve Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Tuğba Nur Atabey bölümleri hakkında detaylı bilgi vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

AMFİLERDEN SPOR MERKEZİNE KADAR BİR ÇOK ALANI GEZDİLER

Tanıtım sunumlarının ardından Keçiören Kampüs Koleji öğretmen ve öğrencileri Merkez Kampüsümüzü de gezme fırsatı buldu. Ziyaretçiler, amfiler, laboratuvarlar, spor merkezi ve kütüphane gibi alanları yakından gördü.

Duyuru Ekleme Tarihi : 24. 11. 2021 15: 31

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