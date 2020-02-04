Kampüs inşaatında ölümlü kaza
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Kampüs inşaatında ölümlü kaza

Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesinde Ögrenci Yaşam Merkezi inşaatında bir kişi hayatını kaybetti.

04.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:39
Kampüs inşaatında ölümlü kaza

On Yedi Üniversitesinde Ögrenci Yaşam Merkezi inşaatında bir kişi hayatını kaybetti.


On Yedi Eylül Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden Ögrenci Yaşam Merkezi inşaatında çalışan bir işçi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Bandırma'da ÖYM inşaatında çalışan Canan Yıldız (43) adlı işçi, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü inşaat iskelesinden düştü. Çevredekilerin vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Canan Yıldız Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Canan Yıldıztüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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