Kampüs güvenliği, dijital yöntemlerle artırılacak

Bahçeşehir Koleji Türkiye genelindeki kampüslerinde güvenliği artırmak için güvenlik şirketi Securitas ile işbirliği yaptı.

Bahçeşehir Koleji Türkiye genelindeki kampüslerinde güvenliği artırmak için güvenlik şirketi Securitas ile işbirliği yaptı. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen imza törenine Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu katıldı.

"ÖNCELİĞİMİZ OKULLARDA HUZUR VE GÜVENLİK"

Bahçeşehir Koleji olarak dijitalleşmeyi her alana dahil ettiklerini söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Bu yıl itibariyle Securitas ile birlikte bir işbirliği gerçekleştirdik. Öğrencilerin bulundukları ortamda güvende olmaları bizler için önemli. Güvenlik sektörü lideri Securitas, inovatif yaklaşımı ve güvenlik operasyonlarına teknolojiyi entegre etmesi ile Bahçeşehir Kolejinin paydaşlarında aradığı özellikleri tam anlamıyla karşılıyor. Eğitim ortamlarındaki huzur ve güvenin akademik öğrenme, sosyal ve fiziksel gelişim alanlarındaki öneminin farkındayız. Eğitimde teknoloji desteğinin yanı sıra kampüslerimizde huzur ve güvenin tesisini Securitas'ın uzman, donanımlı personeliyle birlikte başarılı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim okullarımızda önceliğimiz öğrencilerin okulda huzurlu ve güvenli olmasıdır. Bu işbirliği ile okullarda bulunan güvenlik görevlilerin bu süreçte daha etkin kontrol edebilecekleri bir yapı oluşturduk. Aynı zamanda bu yapı teknoloji ile desteklendi. Bu süreç hem öğretmenin hem de öğrencinin kontrollerini hızlandırdı" dedi.

"BU İŞBİRLİĞİ HEM ÖĞRENCİLER HEM DE ÖĞRETMENLER İÇİN FAYDALI OLACAK"

İmza töreninde konuşan Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu ise "Bahçeşehir Koleji ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği bizler için çok kıymeti. Bahçeşehir okulları Türkiye'ye çok yayılmış bir yapı. Dolayısıyla bu iki yapının birlikte yapacağı işbirliğinin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle veli ve öğrenciler için bu işbirliği oldukça faydalı olacak. Securitas'ın sunacağı dijital alt yapı sayesinde okullarda olan tüm olayları kolaylıkla görebileceğiz. Birçok yeniliği Bahçeşehir okullarıyla gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"BİRÇOK GÜVENLİK TEKNOLOJİSİ İLE RİSKLER MİNİMİZE EDİLİYOR"

Bahçeşehir Kolejinden yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilen işbirliğinin detayları şu şekilde:

"Securitas Temel Güvenlik Eğitimi'ni tamamlayan güvenlik görevlileri ile Bahçeşehir Kolejinde güvenlikte teknoloji kapıda başlıyor. Uzaktan İzleme Merkezi, video analizli kameralar, Smart ve yaka kameraları gibi pek çok güvenlik teknolojisi ile riskler minimize ediliyor. Aynı zamanda Securitas kendi geliştirdiği Smart yazılımı ile projelere özel risk analizleri yapıyor. Bu yazılımın kullanıldığı akıllı mobil cihazlar aracılığıyla atanan görevler, anlık olarak Securitas güvenlik görevlilerine iletiliyor. Güvenlik görevlileri de yine bu mobil cihazlar aracılığıyla gelen yönlendirmeleri takip ederek görevlerini yerine getiriyor, veri girişi yapıyorlar. Üzerlerindeki yazılımları sayesinde acil durumlarda alarm üreten Uzaktan Denetim Kameraları ile hem düzenli görev kontrolleri yapılıyor hem de acil yardım taleplerine anında müdahale edilebiliyor. Bu akıllı kameralar önceden tanımlanmış bir güvenlik riskine göre örneğin alan ihlali, yanlış park, şüpheli paket gibi bir durumda alarm üreterek, görüntüyü Uzaktan İzleme Merkezi'ndeki operatörün önüne getiriyor. Operatörün de ihtiyaca göre aksiyon almasını sağlıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı