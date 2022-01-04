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Kampus faresi tutuklandı

Kampus faresi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'de 3 ayrı hırsızlık olayının faili tutuklandı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de 3 ayrı hırsızlık olayının faili tutuklandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesinde aralık ayında 3 farklı hırsızlık olayının yaşanmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takip neticesi hırsızlık olayını gerçekleştirilen şahıs başarılı bir operasyonla yakalandı. 22 suç kaydı bulunan şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kampus faresi tutuklandı

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