Kampüs Dışından Kütüphane Kataloğuna Erişim Sorunu - Haberler
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Kampüs Dışından Kütüphane Kataloğuna Erişim Sorunu

Kampüs Dışından Kütüphane Kataloğuna Erişim Sorunu
Habermetre - Haberler | Toplum

Kampüs Dışından Kütüphane Kataloğuna Erişim SorunuDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,Bilgi güvenliği sebebiyle Kütüphane Katalog Tarama Sayfasına kampüs dışından sadece VPN ile erişim sağlanacaktır.

Kampüs Dışından Kütüphane Kataloğuna Erişim Sorunu

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

Bilgi güvenliği sebebiyle Kütüphane Katalog Tarama Sayfasına kampüs dışından sadece VPN ile erişim sağlanacaktır. Erişim sorunu çözüldüğünde tekrar duyurusu yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Kütüphane

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