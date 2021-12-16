Kampüs civarındaki işletmede patlayan tüp panik oluşturdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kampüs civarındaki işletmede patlayan tüp panik oluşturdu

Kampüs civarındaki işletmede patlayan tüp panik oluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan paintball işletmesi çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, işletme içerisinde bulunan tüpün patlaması ise panik oluşturdu.

SERDİVAN, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan paintball işletmesi çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, işletme içerisinde bulunan tüpün patlaması ise panik oluşturdu. Tesisin alevlere teslim olduğu anlar saniye saniye görüntülendi.

Yangın, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Üniversite Caddesi mevkiinde bulunan paintball işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmenin giyinme ve depo olarak kullanıldığı bölümde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan yerde bulunan tüpün patlaması ise çevrede korkuya sebep olurken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın neticesinde işletmenin giyinme ile depo olarak kullanıldığı bölüm ve paintball'da kullanılan eşyalar kullanılamaz hale gelirken işletme yanında park halinde olan hafifi ticari aracın ön kısmında da maddi hasar meydana geldi. İşletmenin alevlere teslim olduğu anlar ise, saniye saniye kaydedildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

(Orkun Kaya - Batuhan Saçar/ İHA)

Kampüs civarındaki işletmede patlayan tüp panik oluşturdu

Kampüs civarındaki işletmede patlayan tüp panik oluşturdu

Kampüs civarındaki işletmede patlayan tüp panik oluşturdu

Kampüs civarındaki işletmede patlayan tüp panik oluşturdu

Kampüs civarındaki işletmede patlayan tüp panik oluşturdu

Kampüs civarındaki işletmede patlayan tüp panik oluşturdu

Kampüs civarındaki işletmede patlayan tüp panik oluşturdu

Kampüs civarındaki işletmede patlayan tüp panik oluşturdu

Kampüs civarındaki işletmede patlayan tüp panik oluşturdu

Kampüs civarındaki işletmede patlayan tüp panik oluşturdu

ESENLER'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI: ÜST KATTAKİLER ÇATIYA KAÇTI

ESENLER'DE DAİRE ALEV ALEV YANDI: ÜST KATTAKİLER ÇATIYA KAÇTI

 İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı

İstanbul Fatih'te can pazarı! Ganyan bayiinde çıkan yangın evlere sıçradı

 FATİH'TE CAN PAZARI

FATİH'TE CAN PAZARI

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title