Kampüs alanına inen tilki bahçeyi suladı!
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Kampüs alanına inen tilki bahçeyi suladı!

Kampüs alanına inen tilki bahçeyi suladı!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gümüşhane Üniversitesi kampüs alanına giren bir tilki bahçeyi sulamak için bırakılan hortumla dakikalarca oynadı.

Gümüşhane Üniversitesi kampüs alanına giren bir tilki bahçeyi sulamak için bırakılan hortumla dakikalarca oynadı. Adeta bahçeyi sulayan tilkinin o anları ise kamerayla kayıt altına alındı.

Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan Gümüşhanevi Kampüsünde bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bahçesi ilginç bir görüntüye sahne oldu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olayda kampüs alanını çevreleyen tel örgünün altından kendisine yol yaparak zaman zaman kampüs alanına giren bir tilki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bahçesini sulamak için açık bırakılan su hortumuyla oynamaya başladı.

O anlar fotoğraf sanatçısı Metin Aydın tarafından kayıt altına alınırken, tilkinin hortumu ağzına alıp bahçeyi dolaşarak adeta bahçeyi suladığı gözlendi.

Tel örgünün olduğu alanda zaman zaman farklı yaban hayvanları da gördüklerini kaydeden Aydın, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: "Sabah geldiğimde pencereden bahçeyi izlerken tilkinin hortumla oynadığını gördüm. O anları kaydetmek için hemen makineyi elime aldım ve videoyu kaydetmeye başladım. Tilki hortumla biraz oynadı daha sonra ara verdi. Oynamaya başlayınca ben tekrar çekmeye başladım. Araç gelince de korkup kaçtı. Daha önce de ara ara geldiği vardı. Su içmeye de çalışmış olabilir. Hortumu aldı biraz dolaştı bahçede, bahçeyi suladı. O anların bir kısmını yakalayabildim. Pencereden izlerken bayağı koştu oynadı. Telin altından yer yapmış kendine oradan kampüs alanına girip çıkıyor."

Çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığını ve çok sayıda beğeni aldığını ifade eden Aydın, daha önce telin yakınlarına kadar çeşitli yaban hayvanlarının da geldiğini sözlerine ekledi. - GÜMÜŞHANE

Kampüs alanına inen tilki bahçeyi suladı!
Kampüs alanına inen tilki bahçeyi suladı!
Kampüs alanına inen tilki bahçeyi suladı!
Kampüs alanına inen tilki bahçeyi suladı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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